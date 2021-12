ICICI Pru lance un revenu garanti pour demain avec deux options – Vérifier les fonctionnalités

Étant donné qu’un assuré connaîtrait le montant exact des revenus à recevoir, cela lui permettra de développer un plan d’épargne financière solide.

ICICI Prudential Life Insurance a lancé son nouveau produit d’épargne « ICICI Pru Guaranteed Income for Tomorrow (Long-term) ». Ce nouveau produit sans participation offrira aux clients la possibilité de recevoir soit un revenu régulier garanti non imposable, soit un revenu assorti d’un remboursement de prime de 110 %. Ces deux options de régime procurent un revenu jusqu’à 30 ans. La couverture vie offerte par ce produit se poursuivra pendant toute la durée du contrat, y compris la période de revenu, assurant ainsi une sécurité financière à la famille du preneur d’assurance.

Les assurés auront la possibilité de choisir la durée de paiement des primes de 7 ou 10 ans et, en fonction de leurs besoins, pourront choisir de recevoir un revenu pour une période de 15, 20, 25 ou 30 ans. La compagnie d’assurance-vie affirme que ce plan d’épargne offrira une tranquillité d’esprit aux clients en les aidant à se constituer une autre source de revenu stable pour soutenir leurs objectifs financiers tels que les études supérieures d’un enfant, la planification de la retraite, etc. Il permettra également aux clients d’éliminer l’incertitude des flux de revenus futurs dans une large mesure.

Il comprend également la fonction « Save the Date » – qui offrira aux assurés la possibilité de choisir une date de début de revenu pouvant coïncider avec des dates spéciales telles que les anniversaires de mariage et l’anniversaire du conjoint. Cela aidera la famille du preneur d’assurance à percevoir un revenu à des dates particulièrement importantes.

Amit Palta, directeur de la distribution, ICICI Prudential Life Insurance, a déclaré : « La planification financière a pris une importance accrue dans un monde post-pandémique, alors que les individus s’efforcent de circonscrire leurs sources de revenus futurs ou de développer une source supplémentaire de revenus stables. Conscients de ce besoin, nous avons lancé ICICI Pru Guaranteed Income for Tomorrow (Long-term).

Il ajoute en outre : « Étant donné qu’un assuré connaîtrait le montant exact des revenus à recevoir, cela lui permettra de développer un solide plan d’épargne financière. Une approche centrée sur le client associée à des solutions de numérisation de la nouvelle ère offrira aux assurés une expérience d’intégration sûre, sécurisée et pratiquement sans papier. »

Principales caractéristiques du plan ;

· Revenu garanti libre d’impôt jusqu’à 30 ans

· Payer les primes seulement pendant 7 ou 10 ans

· Possibilité de choisir entre l’option « Revenu » ou « Revenu avec un remboursement de prime de 110 % »

· Fonctionnalité « Save the Date » pour recevoir un revenu garanti à une date particulièrement importante

