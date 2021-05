ICICI Prudential Healthcare ETF NFO ouvre le 06 mai – Vérifiez à qui cela convient

Sun Pharmaceutical Industries, Dr Reddy’s Laboratories, Divi’s Laboratories, Cipla et Apollo Hospitals Enterprise forment les cinq premiers noms du Nifty Healthcare Index.

ICICI Prudential Mutual Fund a annoncé le lancement de Healthcare ETF pour les investisseurs souhaitant investir dans le secteur de la santé. La nouvelle offre de fonds (NFO) de l’ICICI Prudential Healthcare ETF s’ouvre le 6 mai 2021 et se termine le 14 mai 2021. Le programme est un fonds négocié en bourse (ETF) à capital variable qui suit l’indice Nifty Healthcare et offre une exposition à des sociétés de premier plan faisant partie du secteur de la santé. Le fonds convient aux investisseurs qui cherchent à obtenir une exposition sur le segment global de la santé. L’investissement minimum pendant NFO requis est de Rs. 1 000.

Le système vise à fournir des rendements qui correspondent étroitement aux rendements fournis par son indice de référence Nifty Healthcare TRI dans les mêmes proportions, sous réserve d’erreurs de suivi. Le fonds sera coté sur NSE et BSE et les parts seront disponibles à l’achat et à la vente pendant les heures de négociation.

S’exprimant à propos du lancement du produit, Nimesh Shah, directeur général et PDG d’ICICI Prudential AMC, a déclaré: «ICICI Prudential Healthcare ETF offre une exposition à un panier de titres du secteur de la santé. Compte tenu de l’augmentation des problèmes de santé, des choix de mode de vie et de l’épidémie, le secteur de la santé a un fort potentiel de croissance constante au cours de la prochaine décennie. En outre, le besoin de meilleures installations de soins de santé sera toujours un besoin constant compte tenu de l’importante population de l’Inde. Par conséquent, ce secteur offre une bonne étendue d’investissement. »

L’indice Nifty Healthcare comprend 20 sociétés indiennes de soins de santé à croissance rapide. En termes de composants de l’indice, Sun Pharmaceutical Industries, Dr Reddy’s Laboratories, Divi’s Laboratories, Cipla et Apollo Hospitals Enterprise forment les cinq premiers noms de l’indice. Cet indice a surperformé l’indice Nifty 50 au cours de 6 des 10 dernières années civiles.

Compte tenu des moteurs de croissance du secteur de la santé, au milieu de la pandémie Covid-19, les fonds de la santé offrent aux investisseurs la possibilité de profiter de ce segment en croissance de manière rentable grâce aux ETF. L’exposition à des secteurs spécifiques doit être conforme à son profil de risque et nécessite également de continuer à examiner régulièrement ses performances. Le risque-rendement d’un fonds sectoriel est plus élevé qu’un fonds d’actions diversifié ordinaire.

