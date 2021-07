ICICI Prudential Life affiche une perte nette de Rs 185 crore

La rentabilité d’ICICI Prudential Life Insurance a été affectée car elle avait un total de réclamations de Rs 1 119 crore pour le premier trimestre en raison de Covid-19.

L’assureur-vie du secteur privé ICICI Prudential Life Insurance a signalé mardi une perte nette de Rs 185,29 crore sur une base consolidée au premier trimestre de cet exercice. Il avait affiché un bénéfice net de Rs 287,59 crore au cours de la période de l’année dernière.

Sa rentabilité a été affectée car elle avait un total de réclamations de Rs 1 119 crore pour le premier trimestre en raison de Covid-19. Les réclamations nettes de réassurance étaient de Rs 500 crore.

La nouvelle prime d’entreprise de la compagnie d’assurance était de Rs 2 559 crore pour le premier trimestre de cet exercice, soit une croissance de 70,6 % par rapport à Rs 1 499 crore pour la même période de l’exercice précédent. L’équivalent de prime annualisé (APE) était de Rs 1 219 crore pour Q1FY22, une croissance de 48,1% par rapport à Rs 823 crore pour Q1FY21.

La valeur des nouvelles affaires pour le trimestre de juin était de Rs 358 crore, une croissance significative de 78,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent. «Avec un APE de Rs 12,19 milliards pour le T1-FY2022, la marge VNB était de 29,4% pour le T1-FY2022 contre 24,4% pour le T1-FY2021. L’augmentation de la marge VNB est principalement due à un changement dans la gamme de produits sous-jacents », a déclaré l’assureur, promu par ICICI Bank et Prudential Corporation Holdings.

«Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, la société a évalué l’impact de Covid-19 sur ses opérations ainsi que sur ses états financiers, y compris, mais sans s’y limiter, les domaines des évaluations des actifs de placement, de l’évaluation des passifs des polices et de la solvabilité. Sur la base de l’évaluation, la société a une provision (nette de réassurance) de Rs 498,29 crore pour les réclamations Covid-19 au 30 juin 2021, qui est incluse dans le passif des polices », a déclaré ICICI Prudential Life dans le dossier de la bourse.

Notamment, le ratio de solvabilité est tombé à 193,7 % au 30 juin 2021 contre 205,1 % au 30 juin 2020, tandis que le ratio de persistance au 13e mois (par prime) s’est amélioré à 86 % contre 82,9 %.

Commentant les résultats, NS Kannan, MD & CEO, ICICI Prudential Life Insurance, a déclaré : « En ces temps difficiles, nous restons sensibles aux pertes de vies, aux problèmes de santé et de moyens de subsistance et continuons à donner la priorité à la sécurité des employés, des clients et des distributeurs. L’assurance-vie a un rôle sociétal plus important à jouer pour permettre aux familles d’avoir une sécurité financière. Dans ce contexte, notre objectif pendant cette pandémie a été d’aider les familles de nos clients au moment où ils en ont besoin, en réglant rapidement les véritables réclamations. »

Malgré les défis posés par la deuxième vague de la pandémie, l’entreprise a pu faire preuve à la fois de résilience et de croissance au premier trimestre, a ajouté Kannan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.