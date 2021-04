ICICI Prudential Life: Maintenez “ acheter ” avec un prix cible de Rs 790

IPru Life prévoit de compenser cela en augmentant l’attachement des coureurs et en augmentant la traction sur le segment du groupe.

ICICI Prudential Life (IPru Life) a annoncé une croissance du PNB / APE de 23% / 27% en glissement annuel au quatrième trimestre de l’exercice21, après 3 trimestres consécutifs de baisse. La croissance APE de 108% en glissement annuel du mois de mars a été remarquable. Cette accélération de la dynamique (clé de la réévaluation des stocks) est due à la fois à sa suite de produits améliorée et à ses capacités de distribution augmentées. La marge VNB de l’exercice 21 s’est améliorée de 340 points de base à 25,1%, principalement grâce au mix d’activités (part plus élevée de rente / protection). Les attentes de croissance soutenues par la reprise de l’ULIP (11% en glissement annuel au T4) devraient conduire VNB. La variance d’investissement positive (11% de l’EF 20E) entraîne une mise à niveau de 10% / 8% dans l’EF 22E / 23E EV. Maintenez “ ACHETER ” avec un TP révisé de Rs 790 (Rs 720 plus tôt; multiple inchangé à 3,4x FY22E P / EV).

L’ULIP a progressé en glissement annuel après un écart consécutif de sept trimestres, tandis que les ventes d’épargne et de rente non liées ont continué d’afficher de solides performances. La protection a chuté de 3% au T4FY21 alors que les vents contraires à court terme sous la forme de hausses de prix et de réticence pour les contrôles médicaux ont affecté la dynamique de la vente au détail. Cependant, IPru Life prévoit de compenser cela en augmentant l’attachement des coureurs et en augmentant la traction sur le segment du groupe. L’ajout de partenaires bancaires tels que IDFC First, Indusind, RBL et AU a commencé à porter ses fruits, car la contribution des partenaires bancaires non ICICI a augmenté de plus de 2 fois, passant de 5% de l’APE en FY20 à 11% en FY21. Alors que les ventes d’ICICI Bank avaient été lentes pour 9mFY21, même ce canal a terminé le T4FY21 avec un bond de 50% en glissement annuel. L’agence, le direct et les partenariats ont également affiché une forte croissance; un véritable exemple de croissance à large spectre.

Perspectives et valorisations: reprise de la croissance; maintenir «ACHETER» sérieusement la croissance de l’ULIP peut nécessiter un soutien cyclique, mais la reprise des parts de marché dans le même temps et la reprise de la dynamique de protection semblent probables. Chez CMP, l’action se négocie à un P / EV FY22E attrayant de 2,0x.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.