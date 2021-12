ICICI Prudential Midcap 150 Index Fund NFO : Qui devrait investir dans ce schéma de MF ?

Le fonds vise à fournir des rendements qui correspondent étroitement au rendement total de l’indice Nifty Midcap 150.

Pour ceux qui cherchent à investir dans le segment des moyennes capitalisations du marché boursier, prendre une exposition via un fonds indiciel peut être un bon point de départ.

Alors que les actions à moyenne capitalisation ont le potentiel de devenir les actions à grande capitalisation du futur, le rapport risque-rendement des moyennes capitalisations, y compris la volatilité, par rapport aux actions à grande capitalisation est considéré comme élevé.

Par conséquent, s’exposer à des actions de moyenne capitalisation via un fonds indiciel pourrait être une meilleure alternative pour ceux qui recherchent des rendements en ligne avec les performances du marché. Les fonds indiciels suivent de près un indice représentant un segment de marché, un style ou une classe d’actifs et sont des fonds passifs à faible coût sans rôle de gestionnaire de fonds.

ICICI Prudential Mutual Fund a récemment lancé ICICI Prudential Midcap 150 Index Fund qui vise à fournir des rendements qui correspondent étroitement au rendement total de l’indice Nifty Midcap 150. Le NFO ferme le 17 décembre 2021, alors que l’investissement minimum requis est de Rs. 100.

Indice Nifty Midcap 150

Les 100 premières entreprises en termes de capitalisation boursière forment l’indice Large cap tandis que les 150 entreprises suivantes forment les moyennes capitalisations. Indice Nifty Midcap 150 Représente les 150 prochaines sociétés (classées 101-250) sur la base de la capitalisation boursière complète de l’indice Nifty 500.

Ces 150 premières sociétés en termes de capitalisation boursière après les sociétés à grande capitalisation forment l’indice Mid cap. En investissant dans ICICI Prudential Midcap 150 Index Fund, vous prenez une exposition dans ces 150 sociétés cotées en bourse.

L’indice Nifty Midcap a constamment surperformé le Nifty 50 TRI et le Nifty Smallcap 250 TRI au cours des 10 dernières années (données au 24 novembre 2021, source MFIE). L’indice a fourni de meilleurs rendements que l’indice Nifty 50 7 des 10 dernières années civiles (données au 24 novembre 2021, source MFIE).

Top 10 des sociétés indicielles

Adani Total Gas Ltd 2,27 %

Tata Power Co. Ltd 2,08 %

SRF SA 1,76%

Shriram Transport Finance Co. Ltd 1,66 %

Mindtree Ltd. 1,65 %

Voltas SA 1,60 %

Zee Entertainment Enterprises Ltd 1,59 %

Crompton Greaves Consumer Electrical Ltd. 1,58 %

Mphasis Ltd. 1,53%

AU Small Finance Bank Ltd 1,53%

Top 10 des constituants du secteur

Services financiers 17,74 (%)

Biens de consommation 11,11 (%)

Fabrication industrielle 9,59 (%)

Automobile 8,64 (%)

TI 7,85 (%)

Produits chimiques 7,33 (%)

Pharma 6,59 (%)

Pétrole et gaz 5,54 (%)

Puissance 3,84 (%)

Services aux consommateurs 3,38 (%)

Qui devrait investir

ICICI Prudential Midcap 150 Index Fund offre une exposition au segment des moyennes capitalisations du marché, car le programme investira dans des composants de l’indice Nifty Midcap 150 bien diversifiés répartis dans des secteurs clés. Historiquement, l’indice Midcap surperforme les indices Large Cap lors d’une plus grande activité économique.

En investissant dans le Fonds indiciel ICICI Prudential Midcap 150, vous obtenez une exposition diversifiée dans différents secteurs et sociétés à moyenne capitalisation en un seul investissement. En fonction de votre profil de risque et après discussion avec votre conseiller financier, vous pouvez envisager d’investir dans le fonds dans une perspective à long terme.

