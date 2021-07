ICICI Prudential Mutual Fund lance ICICI Prudential FMCG ETF NFO – Voir les détails

in

L’ETF suivra l’indice Nifty FMCG, composé de 15 actions du secteur FMCG cotées à la NSE.

Les investisseurs qui cherchent à investir dans des fonds sectoriels ont un nouveau programme dans lequel investir. ICICI Prudential Mutual Fund a lancé un ETF pour le secteur FMCG et investira dans des actions répliquant l’indice NIFTY FMCG. L’indice NIFTY FMCG est composé de 15 valeurs du secteur FMCG cotées à la National Stock Exchange (NSE). La nouvelle offre de fonds (NFO) a ouvert le 20 juillet 2021 et se termine le 02 août 2021.

Un ETF ou un fonds négocié en bourse suit généralement un indice spécifique et, par conséquent, investir dans celui-ci signifie que vous finissez par acheter toutes les actions de l’indice dans la même proportion que celles détenues dans l’indice. De plus, dans un ETF, vous obtenez les prix en direct car les échanges se déroulent tout au long des heures de marché et le coût de leur possession est considérablement faible.

Certaines des valeurs clés du secteur FMCG sont:

Hindoustan Unilever

TIC

Nestlé Inde

Produits de consommation Tata Britannia Industries

Dabur Inde Godrej Produits de consommation

Marico Jubilant Foodworks Colgate Palmolive (Inde)

United Spirits P&G Hygiène et soins de santé

Emami Varun Boissons Brasseries Unies

ICICI Prudential FMCG ETF permettra aux investisseurs de s’exposer à un portefeuille diversifié d’entreprises du secteur des biens de consommation avec un investissement minimum aussi bas que Rs 1000. FMCG est le 4ème plus grand secteur de l’économie indienne et le marché rural FMCG est attendu. croître de 14 % de 2020 à 2025.

ICICI Prudential FMCG ETF NFO est un ETF indiciel à capital variable qui suit l’indice Nifty FMCG, comprenant 15 actions du secteur FMCG cotées à la NSE. En investissant dans le fonds, on obtient une exposition aux sociétés leaders faisant partie du 4ème plus grand secteur de l’économie indienne – FMCG.

En tant que fonds sectoriel, les risques associés à tout système de MF ayant une exposition concentrée à une industrie spécifique existent. Dans les fonds sectoriels, il est nécessaire de suivre les développements dans le secteur beaucoup plus fréquemment, par conséquent, un examen peut être requis à intervalles fréquents. N’investissez dans des fonds sectoriels que si votre profil de risque le permet avec un objectif à long terme.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.