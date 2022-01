ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds NFO : savoir où il investit et à qui il convient

Il y a quatre choses clés à savoir sur le fonds de fonds multi-actifs passifs ICICI Prudential.

Dois-je investir en bourse en 2022 ou acheter de l’or ? Si vous vous demandez quelle classe d’actifs sera performante en 2022 et dans les années à venir, vous risquez de vous tromper. Il vaut mieux être diversifié entre les classes d’actifs telles que les actions, la dette et l’or. ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds est un nouveau programme lancé par ICICI Prudential Mutual Fund, dont le NFO ferme le 10 janvier 2022. Il s’agit d’un programme de fonds de fonds à capital variable qui investit dans les actions, la dette, l’or et l’indice mondial. fonds ou fonds négociés en bourse.

L’objectif principal du programme est de générer des rendements en investissant principalement dans des fonds à gestion passive lancés en Inde et/ou à l’étranger. En tant qu’investisseur, on obtient une exposition à diverses classes d’actifs dans un seul investissement.

L’indice de référence du fonds de fonds multi-actifs passifs ICICI Prudential est l’indice CRISIL Hybrid 50+50-Moderate (pondération de 80 %) + l’indice S&P Global 1200 (pondération de 15 %) + prix de l’or domestique (pondération de 5 %).

Il y a quatre choses clés à savoir sur le fonds de fonds multi-actifs passifs ICICI Prudential – Un, c’est un régime FoF, Deux, c’est un fonds à gestion passive, Troisièmement, étant un multi-actifs, vos investissements sont alloués aux capitaux propres. , la dette, l’or en une seule fois et quatrièmement, le programme vous offre également une exposition internationale.

De plus, bien qu’il s’agisse d’un fonds passif, le gestionnaire de fonds joue un rôle actif pour surveiller régulièrement l’environnement d’investissement afin d’atténuer les risques potentiels et de fournir une allocation tactique à un secteur particulier. Il y a une implication active dans l’identification de la composition des classes d’actifs, y compris l’exposition à une gamme sélectionnée et innovante d’ETF mondiaux. Le Système peut investir dans tout ETF ou Fonds indiciel lancé par tout autre fonds commun de placement en Inde.

Le fonds de fonds multi-actifs passifs ICICI Prudential offre une diversification entre les actions, la dette et l’or. L’allocation d’actifs sera :

FNB d’actions nationales/fonds indiciels (25 % à 65 %)

FNB de dette intérieure/fonds indiciels (25 %-65 %)

ETF sur l’or (0%-15%)

ETF et fonds indiciels à l’étranger (10 % à 30 %)

Le rallye des actions mondiales depuis avril 2020 grâce à la liquidité induite par la Fed est considéré comme terminé par de nombreux analystes. Cela conduit à un environnement où la diversification est plus logique pour gérer les rendements ajustés au risque à long terme. Un fonds Multi-Asset convient aux investisseurs qui souhaitent une solution d’investissement simple tout en diversifiant les classes d’actifs.

