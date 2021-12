La révolution fintech en Inde continuera de pousser la population du millénaire et de la génération Z vers le courtage en ligne. (Image: REUTERS)

Diversification sur les cartes : ISEC est en cours de transition, au cours de laquelle la société met en œuvre plusieurs initiatives stratégiques dans tous les segments pour émerger en tant que fournisseur de solutions financières complètes pour toutes les cohortes de clients. Les normes de marge, dont la dernière étape a été mise en œuvre à partir du 1er septembre 2021, ont eu un impact sur la part de marché d’ISEC. Ces normes sont maintenant dépassées et les volumes de trésorerie ont commencé à augmenter (le 21 octobre, l’ADTO en espèces pour l’industrie était plus élevé de 16% MoM). La dynamique d’acquisition de clients devrait se poursuivre, car environ 10 millions de personnes s’ajouteront chaque année à la population active indienne. Pour l’ISEC, 50 à 60 % des clients supplémentaires sont âgés de 18 à 25 ans et les deux tiers sont issus de villes de niveau II et III. Au cours des six derniers trimestres, les revenus de courtage de détail d’ISEC ont été de l’ordre de 3 à 3,5 milliards de roupies, malgré une forte croissance du nombre de clients. Compte tenu des revenus alliés, qui comprennent l’abonnement Prime, l’abonnement Neo, le MTF et d’autres frais, la traction a été saine, le total des revenus de courtage + allié augmentant à Rs 5b en 2QFY22 contre Rs 3.5b en 1QFY21. Nous nous attendons à ce que la dynamique des abonnements Prime et Neo s’améliore, avec une approche marketing ciblée. Les revenus du MTF seront liés aux mouvements du marché. Les investissements technologiques sont au cœur de la phase de transition actuelle pour l’ISEC. Il construit une nouvelle application de trading, qui séduira les clients de la génération Z et de la génération Y. Elle développe son Money App pour améliorer ses offres de produits dans les domaines de l’assurance, des MF, des titres à revenu fixe et des prêts. La direction s’est concentrée sur la croissance de ses revenus de distribution, les responsables respectifs de la MF, de l’assurance et des prêts étant responsables de l’acquisition de clients, des revenus et des développements technologiques.

Évaluation et vue : La révolution fintech en Inde continuera de pousser la population du millénaire et de la génération Z vers le courtage en ligne. Avec l’accent mis par la direction sur l’ajout de clients, le développement technologique et l’augmentation de la part de portefeuille, la traction de ses revenus devrait s’améliorer à l’avenir. Nous avons augmenté nos estimations de revenus de courtage à 8% CAGR de 5% CAGR au cours des trois prochaines années, tout en augmentant nos estimations de coûts, étant donné que la société est une phase d’investissement, ce qui n’entraîne aucun changement dans nos estimations PAT. Nous prévoyons 16 %/15 % de revenus/PAT CAGR au cours de l’exercice 21-24E. L’action se négocie actuellement à 14,9x FY24E P/E. Nous conservons notre note « Acheter » sur l’action avec un TP à un an de Rs 970 (21 x FY23E EPS).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.