ICICI Venture quitte partiellement Go Fashion avec 5x retours après la liste

ICICI Venture (Iventure), une société d’actifs alternatifs d’ICICI Bank, a fait une sortie partielle de Go Fashion India (Go Colour) après la cotation réussie de la société sur les bourses mardi. La société de gestion d’actifs de la banque avait investi Rs 100 crore pour une participation de 13,5% dans Go Fashion via India Advantage Fund Series 4, le 4e fonds PE d’ICICI Venture.

Les actions de Go Fashion cotées à Rs 1 310, une prime de 89,85 % par rapport à son prix d’émission de Rs 690. Iventure a fait une sortie partielle avec des rendements 5x par rapport à leur investissement en 2018. Il a déchargé jusqu’à 3 311 478 actions de lakh via une offre de vente dans le cadre de l’introduction en bourse de Go Fashion. Sur la base du cours de bourse de Go Fashion, la participation résiduelle d’IAF4 dans la société est évaluée à environ 9x.

« Nous sommes ravis d’avoir soutenu l’entreprise dans son parcours de croissance au cours des 4 dernières années, au cours desquelles Go Fashions est devenue la plus grande marque indienne de collants pour femmes, a multiplié par 3 l’empreinte de ses magasins, une excellente augmentation des revenus et une augmentation des marges bénéficiaires, », a déclaré Puneet Nanda, directeur général et PDG d’ICICI Venture.

La société de capital-risque Venture a déjà conclu plus de 70 accords de sortie d’une valeur d’environ 2,25 milliards de dollars au cours de la dernière décennie.

