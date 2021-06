iCloud Mail obtient une interface repensée sur le Web

Alors que tous les regards sont tournés cette semaine vers les nouveaux logiciels d’Apple, notamment iOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey, la société apporte également de nouvelles fonctionnalités à ses applications Web. Plus précisément, la version Web d’iCloud Mail reçoit une interface repensée, qui est actuellement disponible en version bêta.

En entrant sur le site Web bêta d’iCloud, les utilisateurs trouveront une version actualisée de l’application Web Mail. Le nouveau design ressemble plus à l’application Mail actuelle disponible sur iPad et Mac, car il présente une interface plus claire avec des icônes plus épaisses.

L’ancienne application Web Mail, qui reste accessible via le site Web officiel d’iCloud, contient encore des éléments restants de l’interface iOS 7 avec des polices et des icônes super fines. Maintenant, il semble qu’Apple apporte enfin un look plus moderne au Web iCloud, à commencer par Mail – d’autres applications Web iCloud sont toujours avec l’ancien design, même sur le site Web bêta.

Une autre différence entre l’ancien et le nouveau iCloud Mail sur le Web est le panneau de composition du courrier, qui apparaît désormais dans la même fenêtre, tandis que l’ancien affiche le panneau de composition dans une fenêtre séparée.

Découvrez quelques captures d’écran ci-dessous comparant les deux versions de l’application Web Mail :

Bien que l’on ne sache pas quand le nouveau iCloud Mail sur le Web sera disponible pour tous, Apple passera probablement au nouveau design plus tard cette année avec la sortie d’iOS 15 et d’autres mises à jour. Si vous souhaitez essayer la nouvelle application Web iCloud Mail, connectez-vous simplement avec votre identifiant Apple sur beta.icloud.com.

