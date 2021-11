iCloud pour Windows mis à jour avec générateur de mot de passe, prise en charge de ProRAW et ProRes

Apple a publié mercredi une mise à jour de l’utilitaire iCloud pour Windows, qui permet aux utilisateurs de PC de bénéficier de certaines des fonctionnalités du service cloud d’Apple. Avec la dernière version d’iCloud pour Windows, la société a ajouté un générateur de mot de passe intégré, la prise en charge des codecs ProRAW et ProRes, et plus encore.

En août, l’utilitaire iCloud pour Windows a été mis à jour avec un gestionnaire de mots de passe, afin que les utilisateurs puissent accéder à leurs informations d’identification enregistrées non seulement à partir d’appareils Apple, mais également à partir de PC Windows. Maintenant, cette expérience a été poussée encore plus loin avec une option pour générer des mots de passe forts qui peuvent être utilisés par des applications ou des sites Web, tout comme dans macOS et iOS.

Apple ajoute également la prise en charge des formats ProRAW et ProRes, qui sont respectivement des codecs image et vidéo qui stockent plus d’informations dans chaque fichier et ont moins de perte de qualité. Désormais, si vous prenez des photos ProRAW ou filmez des vidéos ProRes avec un iPhone, le contenu peut être synchronisé et visualisé sur votre PC Windows.

iCloud Drive obtient également de nouvelles fonctionnalités dans Windows. Avec la mise à jour de l’utilitaire iCloud d’aujourd’hui, la société permet enfin aux utilisateurs d’ajouter ou de supprimer des personnes d’un dossier partagé. Bien entendu, iCloud Utility pour Windows est également livré avec d’autres fonctionnalités iCloud, notamment Photos, Mail, Contacts, etc.

iCloud pour Windows maintient vos photos, vidéos, courriers, calendriers et autres informations importantes à jour et disponibles sur votre PC Windows.

iCloud pour Windows est disponible gratuitement sur le Microsoft Store. Il nécessite un PC exécutant Windows 10 ou une version ultérieure.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :