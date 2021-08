iCloud pour Windows mis à jour avec une nouvelle application de gestion de mots de passe

in

Apple met aujourd’hui à jour son application iCloud pour les utilisateurs Windows, apportant enfin une nouvelle application de gestion de mots de passe. Apprenez tout ce qu’il y a de nouveau sur la version 12.5.

Cette nouvelle application de gestion de mots de passe est disponible avec cette mise à jour et permet aux utilisateurs d’accéder et de gérer leurs mots de passe iCloud sur leurs ordinateurs Windows. Ils peuvent ajouter, modifier, copier et coller, supprimer ou rechercher des noms d’utilisateur ou des mots de passe enregistrés dans leur trousseau iCloud.

Affichez et gérez vos mots de passe enregistrés sur votre PC Windows avec la nouvelle application iCloud Passwords Synchronisez vos mots de passe sur tous les appareils et PC dans Edge à l’aide de l’extension iCloud Passwords

Avec l’application, les utilisateurs peuvent garder leurs photos à jour sur tous les appareils, y compris leurs PC. Ils peuvent également créer des albums partagés et inviter d’autres personnes à ajouter leurs propres photos, vidéos et commentaires.

Pour installer iCloud pour Windows, les utilisateurs ont besoin de Windows 10 version 18362.145 ou supérieure et de Windows 10 version 18362.145 ou supérieure.

Dans l’ensemble, iCloud pour Windows comprend :

Photos iCloud iCloud Drive Mots de passe iCloud Courrier, contacts, calendriers et signets iCloud

Bien qu’elle soit en version 12.5, l’application iCloud pour Windows n’est disponible que depuis trois ans sur le Microsoft App Store. A cette époque, Apple écrivait :

La nouvelle application iCloud pour Windows introduit une nouvelle expérience iCloud Drive pour les utilisateurs de Windows 10 alimentée par la même technologie Windows qui alimente également la fonction Fichiers à la demande de OneDrive, permettant aux utilisateurs d’être plus productifs hors ligne sur les appareils mobiles et de partager rapidement des fichiers sur iOS.

Téléchargez iCloud pour Windows via le Microsoft Store gratuitement.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :