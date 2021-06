iCloud+ prend en charge 1 caméra vidéo sécurisée HomeKit dans le plan de base ; 2 To requis pour un nombre illimité de caméras

Apple a dévoilé hier son nouveau service iCloud + qui offre Private Relay, Hide My Email et une prise en charge étendue des caméras HomeKit Secure Video. Il s’avère qu’il y a une limitation à cela : si vous souhaitez prendre en charge un nombre illimité de caméras vidéo sécurisées HomeKit, vous devrez choisir le forfait iCloud + à 9,99 $ par mois avec 2 To de stockage.

La mise en œuvre actuelle de HomeKit Secure Video est la suivante : aucune caméra avec le stockage iCloud de 50 Go, une caméra avec le plan de stockage iCloud de 200 Go et jusqu’à cinq caméras avec le stockage iCloud de 2 To. Lorsque iCloud + sera lancé au public plus tard cette année, tout change.

Pour 0,99 $ par mois, iCloud+ offrira 50 Go de stockage iCloud et la prise en charge de l’enregistrement vidéo à partir d’une caméra vidéo sécurisée HomeKit. Pour 2,99 $ par mois, iCloud+ offrira 200 Go de stockage et la prise en charge d’un maximum de cinq caméras vidéo sécurisées HomeKit. Pour 9,99 $ par mois, vous obtenez 2 To de stockage iCloud et la prise en charge d’un nombre illimité de caméras vidéo sécurisées HomeKit.

Comme cela a toujours été la politique, la vidéo enregistrée à partir de HomeKit Secure Video ne compte pas réellement dans vos limites de stockage iCloud.

Voici quelques-uns des petits caractères du nouveau service iCloud + d’Apple, car la société était plutôt vague sur les détails de la prise en charge de la caméra vidéo sécurisée HomeKit lorsqu’elle a annoncé les changements hier. La société avait laissé entendre que les caméras vidéo sécurisées HomeKit illimitées seraient prises en charge sur tous les plans iCloud +, mais les petits caractères indiquent que ce n’est pas le cas.

Les trois forfaits iCloud+ incluent également les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Apple Private Relay et Hide My Email, ainsi que la prise en charge des domaines personnalisés dans la messagerie iCloud.

