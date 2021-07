iCloud : tout ce que vous devez savoir !

iCloud est l’itération la plus récente (et la plus durable) des services en ligne d’Apple pour ses clients, y compris la messagerie, les contacts, les calendriers, la synchronisation de contenu et le stockage en ligne, à la Dropbox ou Google Drive. Le service est accessible à partir des appareils iOS et macOS, ainsi que de Windows et du Web, et propose une variété de niveaux de stockage parmi lesquels choisir.

Voici tout ce que vous devez savoir sur iCloud.

Qu’est-ce qu’iCloud ?

iCloud est la solution cloud d’Apple pour synchroniser votre vie numérique sur tous vos appareils. iCloud peut tout stocker et tout synchroniser, des événements du calendrier à l’album photo de vos vacances les plus récentes afin que vous puissiez accéder à ce contenu n’importe où sur n’importe quel appareil Apple.

De plus, iCloud permet également la synchronisation de nombreuses applications tierces sur iPhone, iPad et Mac, en gardant à jour les documents, les listes, les podcasts et plus encore sur les appareils concernés.

Qu’est-ce qu’Apple stocke ou synchronise avec iCloud ?

Presque toutes les applications natives d’Apple sur iOS, ainsi que leurs équivalents Mac, restent synchronisées à l’aide d’iCloud. Ceux-ci inclus:

Mail Contacts Calendrier Notes Rappels Messages Actualités Accueil Santé Portefeuille Livres Trouver mes cartes Raccourcis

De plus, vous pouvez synchroniser vos photos à l’aide de la bibliothèque de photos iCloud. Vos signets Safari et vos onglets ouverts peuvent également être synchronisés afin que vous puissiez continuer votre navigation Web sur l’un de vos appareils iCloud avec Safari installé. iCloud peut également être utilisé pour stocker et synchroniser en toute sécurité vos informations de connexion pour divers sites Web avec iCloud Keychain.

Si vous recherchez un stockage en ligne général, vous pouvez utiliser iCloud Drive, qui stockera et synchronisera tout ce que vous y mettez, rendant les documents, images, fichiers audio et bien plus accessibles sur vos appareils iOS et macOS. Comme mentionné précédemment, iCloud peut également synchroniser les données d’applications tierces afin que toute votre vie numérique reste à jour sur tous vos appareils, et les applications tierces peuvent également accéder à iCloud Drive pour le stockage.

Qu’est-ce qu’iCloud+ ?

Lors de la WWDC 2021, Apple a annoncé une mise à jour de son offre iCloud sous la forme d’iCloud+. Contrairement aux autres offres de services de marque Plus de l’entreprise, iCloud + n’est pas en fait un niveau supplémentaire ou un module complémentaire premium, mais plutôt une nouvelle image d’iCloud lui-même.

iCloud + ajoute de nouvelles fonctionnalités, à savoir Hide My Email et Private Relay axés sur la confidentialité, ainsi que le stockage vidéo sécurisé HomeKit amélioré. Si vous disposez d’un forfait iCloud payant, vous disposez déjà d’iCloud+ et bénéficiez de ces fonctionnalités supplémentaires sans frais supplémentaires.

L’utilisation d’iCloud est-elle gratuite ?

Vous pouvez utiliser iCloud gratuitement, même si vous n’aurez peut-être pas la meilleure expérience, même si vous utilisez le meilleur iPhone ou iPad.

Vous pouvez créer et utiliser un compte iCloud gratuitement mais vous commencez avec une petite (vraiment trop petite) quantité de stockage : 5 Go. Ces données seront rapidement mangées par vos photos, vidéos, contenu iCloud Drive et vos sauvegardes iCloud. Une fois rempli, vous ne pourrez plus en stocker sans supprimer le contenu plus ancien ou passer à un plan de stockage iCloud payant.

Combien coûtent les forfaits de stockage iCloud ?

iCloud propose plusieurs plans de stockage différents et l’arrivée d’iCloud + n’a pas modifié les prix ou les niveaux de stockage. Voici comment ils se décomposent.

5 Go – 50 Go gratuits – 0,99 $ par mois 200 Go – 2,99 $ par mois 2 To – 9,99 $ par mois

Vous pouvez gérer votre stockage iCloud via l’un de vos appareils Apple à tout moment si vous souhaitez modifier, mettre à niveau ou réduire la quantité de stockage dont vous disposez pour votre compte iCloud.

iCloud est-il inclus avec Apple One ?

Oui, le pack de services Apple, Apple One, inclut iCloud aux côtés d’autres offres comme Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade et Apple Fitness+.

La quantité de stockage iCloud incluse dépendra de l’offre Apple One que vous choisissez : Individuel, Familial ou Premier qui offre respectivement 50 Go, 200 Go et 2 To de stockage iCloud. Si vous utilisez quelques autres services d’Apple, il est probablement logique de les regrouper avec Apple One pour réaliser des économies.

Qu’est-ce qu’une sauvegarde iCloud ?

Essentiellement, une sauvegarde iCloud est une copie des données de votre appareil qui est enregistrée hors de l’appareil. Si votre téléphone était perdu, volé ou endommagé, vous pourrez rapidement en configurer un nouveau avec les mêmes informations et le même contenu. C’est une bonne idée de sauvegarder régulièrement votre iPhone ou iPad (ou tout autre appareil, d’ailleurs) au cas où le pire se produirait.

Par défaut, votre iPhone ou iPad sauvegardera automatiquement sur iCloud chaque jour à condition que votre appareil soit connecté au Wi-Fi et en charge. Pour la plupart des gens, ce processus se déroulera du jour au lendemain, c’est-à-dire lorsque votre téléphone est le plus susceptible de répondre à ces conditions pendant une période prolongée. Vous pouvez également sauvegarder manuellement vos appareils iOS à partir de l’application Paramètres à tout moment.

Lors de la restauration de votre appareil iOS ou de la configuration d’un nouveau, vous pouvez choisir de restaurer à partir d’une sauvegarde iCloud récente qui mettra tout ce qui a été enregistré à partir de cette date et de cette heure sur l’appareil.

Qu’est-ce qui est exactement inclus dans une sauvegarde iCloud ?

Voici la liste officielle d’Apple de ce qui est inclus dans une sauvegarde iCloud :

Données d’application Sauvegardes Apple Watch Paramètres de l’appareil Écran d’accueil et organisation des applications Messages iMessage, texte (SMS) et MMS Photos et vidéos sur votre iPhone, iPad et iPod touch Historique des achats des services Apple, comme votre musique, vos films, vos émissions de télévision, vos applications , et livres Sonneries Mot de passe de la messagerie vocale visuelle (nécessite la carte SIM utilisée lors de la sauvegarde)

Vos sauvegardes incluent uniquement les informations stockées sur votre appareil iOS. Le contenu tel que les calendriers, les contacts, les notes, les rappels, votre photothèque iCloud et le contenu d’iCloud Drive sont constamment synchronisés via iCloud et n’ont donc pas besoin d’être inclus dans votre sauvegarde. Même si vous configurez un appareil « comme neuf », c’est-à-dire pas à partir d’une sauvegarde, vous verrez toujours ce type de données de synchronisation une fois que vous vous connectez avec votre compte iCloud.

Où puis-je utiliser iCloud ?

La prise en charge d’iCloud est intégrée à tous les appareils Apple modernes et ce depuis son introduction en 2011. Vous pouvez gérer votre compte iCloud dans l’application Paramètres sur iPhone, iPad et Apple TV ainsi que dans les Préférences Système sur macOS. Vous pouvez également tout gérer, et même restaurer certains éléments perdus, en utilisant iCloud.com.

Puis-je accéder à iCloud sur le Web ?

En effet, vous le pouvez. iCloud.com vous permet d’accéder à Mail, Contacts, Calendriers, Notes, Rappels et Photos à partir du Web sur n’importe quel navigateur moderne. Vous pouvez également consulter iCloud Drive et ce que vous y avez stocké, ainsi que les versions Web de la suite iWork, Pages, Numbers et Keynote.

Chacune de ces applications Web offre la plupart des mêmes fonctionnalités que leurs homologues iOS et macOS, notamment la gestion des photos dans Photos, la création et la gestion d’événements dans les calendriers, et même la création de documents et la collaboration avec d’autres sur des projets dans les applications iWork.

De plus, iCloud.com est très utile en conjonction avec Find My afin que vous puissiez localiser les appareils perdus ou voir où se trouvent vos amis et votre famille.

Puis-je utiliser iCloud sous Windows ?

Oui, vous pouvez. iCloud est officiellement pris en charge sur Windows et vous pouvez télécharger l’application officielle iCloud pour Windows sur votre PC afin de configurer la synchronisation iCloud.

iCloud pour Windows peut être configuré pour synchroniser des éléments sur iCloud Drive, envoyer des images à votre photothèque iCloud, synchroniser votre courrier, votre calendrier et vos contacts avec Outlook, et même synchroniser vos favoris avec le navigateur de votre choix.

Puis-je utiliser iCloud sur Android ?

Pour le moment, il n’existe aucune solution officielle pour utiliser votre compte iCloud avec des appareils Android pour synchroniser les contacts et les calendriers, stocker des photos dans la bibliothèque de photos iCloud ou conserver le contenu dans iCloud Drive.

Cela étant dit, vous pouvez utiliser votre adresse e-mail iCloud sur Android dans diverses applications de messagerie. Par conséquent, si vous devez utiliser un appareil Android, vous pouvez au moins recevoir vos e-mails. Vous pouvez également accéder à iCloud.com via les navigateurs Web Android.

Puis-je partager le stockage iCloud avec ma famille ?

Oui, vous pouvez. Si vous configurez le partage familial, en plus de pouvoir partager les achats de l’App Store et un abonnement Apple Music, les membres de votre famille pourront partager votre stockage iCloud. Apple souligne que lorsque vous choisissez de le faire, toutes les photos et tous les documents restent privés et les membres de la famille ne pourront pas fouiner ce que les autres ont stocké dans iCloud.

Comment créer un compte iCloud ?

Vous pouvez créer un nouveau compte iCloud sur n’importe quel iPhone, iPad ou Mac. Lorsque vous configurez un nouvel appareil, vous aurez la possibilité d’utiliser un identifiant Apple actuel pour iCloud ou de configurer un nouvel identifiant Apple à utiliser avec iCloud.

Vous pouvez facilement créer un nouvel identifiant Apple sur votre iPhone ou iPad ou configurer un nouvel identifiant Apple sur votre Mac si vous n’en avez pas déjà un et l’utiliser avec iCloud.

Des questions?

Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.