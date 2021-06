ICMR JRF 2021 : date de l’examen ; vérifier les détails de la bourse, l’éligibilité à pgimer.edu.in, cmr.nic.in

Chaque année, l’examen a lieu en juillet. Cependant, compte tenu de l’épidémie de Covid-19, l’examen a été reporté.

Examen ICMR JRF 2021: Le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a déployé son calendrier pour le test ICMR Junior Research Fellowship (ICMR JRF) qui aura lieu cette année. Le processus de candidature à l’ICMR JRF devrait commencer le 1er juillet et la dernière date provisoire pour remplir les formulaires est le 31 juillet. Le conseil organisera l’examen le 12 septembre en collaboration avec l’Institut postdoctoral d’éducation et de recherche médicales (PGIMER) , Chandigarh. Le test sera informatisé et se déroulera en un seul quart de travail de 15 h à 16 h 30. Les candidats intéressés peuvent visiter les sites Web officiels (pgimer.edu.in et icmr.nic.in) pour postuler et obtenir de plus amples informations.

Selon la notification publiée par l’ICMR, le test pour la bourse de recherche junior se déroulera dans diverses villes d’Inde. Il est à noter que l’examen ICMR JRF est requis pour être admis au doctorat, au programme de recherche dans une faculté de médecine ou un hôpital, un laboratoire national, une université ou un établissement d’enseignement supérieur et de recherche. L’examen a lieu une fois par an dans 12 centres d’examen à travers le pays. Selon le mérite de l’examen, la bourse est attribuée aux candidats. Chaque année, l’examen a lieu en juillet. Cependant, compte tenu de l’épidémie de Covid-19, l’examen a été reporté.

Pour l’instant, l’ICMR a fait l’annonce du calendrier. Il publiera également une notification concernant les formulaires de candidature en ligne d’ici la fin de ce mois. « La notification de remplissage des formulaires de candidature en ligne sera publiée au cours de la dernière semaine de juin 2021 sur les sites Web de l’ICMR, New Delhi et PGIMER, Chandigarh. Les dates provisoires pour remplir le formulaire de candidature en ligne seront du 01.07.2021 au 31.07.2021 », lit-on dans la notification de l’ICMR.

Il est à noter que le conseil devrait attribuer un total de 150 candidats avec des bourses après avoir réussi cet examen. Parmi ceux-ci, le domaine des sciences biomédicales en mettant l’accent sur les sciences de la vie comptera 120 bourses où les candidats sélectionnés pourront mener leurs recherches sur des sujets liés à la physiologie, la microbiologie, la génétique, la biologie moléculaire, la biotechnologie, la biochimie, la biologie humaine, la biophysique, la bioinformatique, la pharmacologie , l’immunologie, la zoologie, la botanique, les sciences infirmières, les sciences de l’environnement et la médecine vétérinaire. Les 30 bourses restantes seront dans des domaines liés aux sciences sociales. Cela comprend la sociologie, la psychologie, l’anthropologie statistique, les sciences de la maison, la santé publique/l’économie de la santé et le travail social.

Êtes-vous éligible?

Lors de l’examen de l’année dernière, l’ICMR avait conservé les critères d’éligibilité des candidats titulaires d’un MSc/MA ou d’un diplôme équivalent avec un minimum de 55 pour cent de notes. Tous les candidats possédant ces qualifications étaient éligibles. Pour ceux appartenant aux catégories SC, ST et PwBD, les candidats devaient avoir au moins 50 pour cent de notes.

Pour les candidats, la limite d’âge supérieure a été plafonnée à 28 ans. Cela peut encore être assoupli de 5 ans pour les candidats appartenant aux catégories SC, ST, PwBD. Les femmes aussi ont cette relaxation. Pour les candidats à l’OBC, des assouplissements pour 3 ans ont été accordés l’an dernier.

