ICON (ICX) est-il un bon achat en août 2021 ?

in

ICON ICX / USD a progressé de 0,65 $ à près de 0,90 $ depuis le 21 juillet, et le prix actuel oscille autour de 0,83 $.

Analyse fondamentale : la demande d’ICX continuera de croître et existera avec une solide base d’utilisateurs

ICON Network est le plus grand projet de blockchain publique de Corée du Sud avec pour mission de connecter des communautés en ligne avec des entreprises du monde réel dans les domaines bancaire, gouvernemental, de la santé, etc. ICON réalise l’interopérabilité en agrégeant toutes les données de la blockchain en une seule couche, permettant aux entreprises et aux communautés de partager leurs services de manière transparente.

L’un des avantages de ce réseau est que les contrats intelligents peuvent être mis à jour sans passer à une nouvelle adresse de contrat, offrant un processus d’encodage plus propre. ICON dispose d’une infrastructure conviviale pour les développeurs qui facilite le démarrage en tant que développeur, tandis que la communauté des développeurs ICON aide généralement ceux qui ont des questions ou des problèmes lors du développement du projet.

« ICON a plus de 1 300 transactions ultra-rapides dans des délais de confirmation de bloc de 2 secondes et évolue constamment. ICON a récemment reçu des éloges de l’Université KAIST pour ses progrès dans l’algorithme de consensus à l’échelle de l’industrie, LFT2, qui double la vitesse sans compromettre la sécurité », a déclaré l’équipe. d’ICON informé.

Il existe déjà de nombreux projets sur le réseau ICON, et il est important de dire qu’ICON a connu une croissance considérable de son activité d’utilisateurs cette année. ICON Network a sa devise native sous le symbole ICX qui permet la fonctionnalité de contrat intelligent au sein de l’écosystème ICON.

ICX assure également la validation du consensus du réseau et la gouvernance des protocoles, son offre en circulation continue de baisser régulièrement et la majeure partie de l’offre en circulation d’ICX est jalonnée sur le réseau.

Selon les estimations, la demande d’ICX continuera de croître et il existera avec une forte base d’utilisateurs, en particulier des personnes utilisant des applications construites sur le réseau ICON. C’est l’une des raisons pour lesquelles le prix pourrait à nouveau augmenter pour atteindre les niveaux que nous avons vus en mai 2021 ; Pourtant, cela n’arrivera probablement pas en août 2021.

Le marché des crypto-monnaies avance ce lundi, Bitcoin a avancé au-dessus de la résistance des 39 000 $, et cette situation soutient également le prix de l’ICON (ICX). Le service d’analyse du sentiment du marché Omenics a rapporté que le sentiment du marché a commencé à augmenter, tandis que le score moyen du sentiment du marché des crypto-monnaies mobiles sur sept jours pour les dix principales crypto-monnaies est passé à 4,88, contre 4,7 il y a un an.

Analyse technique : 1 $ représente un niveau de résistance élevé

Source des données : tradingview.com

Si le prix dépasse la résistance de 1 $, ce serait un signal pour trader ICON (ICX), et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 1,25 $ ou même 1,5 $.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 0,65 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et nous avons notre chemin vers le niveau de support fort autour de 0,50 $.

résumé

Le marché des crypto-monnaies avance ce lundi, Bitcoin a avancé au-dessus de la résistance des 39 000 $, et cette situation soutient également le prix de l’ICON (ICX). Si le prix dépasse 1 $, le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 1,25 $, mais si le prix tombe en dessous de 0,65 $, ce serait un signal de “vente” fort.

Le poste ICON (ICX) est-il un bon achat en août 2021 ? est apparu en premier sur Invezz.