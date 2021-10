ICON (ICX) : Une crypto-monnaie avec un bon potentiel de hausse

Aujourd’hui, nous allons passer en revue la crypto-monnaie ICON, labellisée ICX, occupant la 75e position dans le classement CoinMarketCap, grâce à une capitalisation boursière de 1 381 millions de dollars.

Au moment d’écrire ces lignes, ICX se négocie à 2,05 $, accumulant un léger gain de 1,50 % au cours des dernières 24 heures.

Si vous voulez savoir en quoi consiste ce projet et où son prix est susceptible d’évoluer dans un proche avenir, lisez cet article.

À propos d’ICON

La finalité de cette blockchain en a fait l’une des plus attractives du moment, car elle est capable d’offrir de l’interopérabilité.

En utilisant un protocole de transmission blockchain, ICON permet à des réseaux indépendants tels que Bitcoin ou Ethereum de se connecter et de traiter les uns avec les autres, ouvrant ainsi des cas d’utilisation inter-chaînes qui seraient impossibles sans l’interopérabilité offerte par cette plate-forme.

Le réseau se décrit comme un protocole blockchain à usage général basé sur sa crypto-monnaie native ICX. Cette monnaie peut exécuter des contrats intelligents, utiliser un protocole de preuve de participation déléguée et un protocole de gouvernance économique appelé preuve de contribution déléguée.

ICON fonctionne à l’aide d’un moteur blockchain appelé loopchain, breveté par l’équipe de développeurs. Ce moteur a la capacité de gérer des centaines de transactions par seconde.

Loopchain, le moteur de blockchain développé pour ICON, est responsable de l’adoption par le gouvernement de la blockchain en Corée du Sud et est la plate-forme de blockchain standard utilisée par le gouvernement métropolitain de Séoul.

ICON 2.0 est sur le point de sortir

L’un des facteurs qui font que cette crypto-monnaie a plus de potentiel actuellement est que la mise à jour 2.0 de son réseau principal est sur le point d’arriver.

Avec des améliorations telles que l’interopérabilité BSC, la prise en charge des contrats intelligents, un nouveau moteur de recherche appelé goloop, l’avenir à court terme est assez prometteur.

Selon un tweet de la Fondation ICON, la migration des données est terminée à 94%. Il est très probable que le hard fork pour terminer la mise à jour se produira plus tard ce mois-ci comme prévu.

Le lancement du réseau principal ICON 2.0 approche à grands pas alors que la migration de la base de données atteint 94%. Étape 1 : Migration de la base de données (94 % achevée)

Étape 2 : P-Reps Exécuter Goloop

Étape 3 : ICON 2.0 active https : //t.co/vGODqLlXz8 Pour des mises à jour régulières, consultez le nouveau site Web d’ICON : https://t.co/V13TRshlB9 – Fondation ICON (@helloiconworld) 19 octobre 2021

ICON Analyse et prévision (ICX)

Les perspectives fondamentales sont encourageantes, et même si le prix a légèrement reculé au cours des dernières semaines, une force haussière dominante persiste.

Dans le graphique journalier ICX vs USDT, nous voyons comment le prix est bloqué dans un canal descendant avec des limites bien établies qui ont été respectées à plusieurs reprises.

Si nous regardons un peu à gauche, nous comprenons que ce canal descendant est la cassure après un fort rallye à la hausse.

La force dominante est clairement celle des taureaux, il est donc très probable qu’ils nous surprennent bientôt, un scénario qui irait de pair avec le positivisme que générera la mise à jour en cours.

Pour confirmer que les acheteurs ont repris le contrôle d’ICON (ICX), la résistance à 2,15$ doit être cassée. En attendant, nous pourrions voir un peu plus de ventes dans les prochaines heures/jours.

Graphique hebdomadaire ICX

À partir de cette période, nous voyons qu’ICON a réussi à maintenir une tendance à la hausse à moyen terme, composée de minimums et de maximums de plus en plus élevés.

Actuellement, un retrait est en cours et il est très probable qu’il soit presque terminé. Un nouvel élan porterait le prix ICX à au moins 2,61 $.

Si nous considérons que l’élan à long terme se développe, suite à la correction importante et généralisée du marché de la cryptographie, alors aller beaucoup plus haut ne semble pas être une idée farfelue.

Icône Analyse et prévision (ICX). Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

