Iconic Ins conclut un accord de privatisation avec Lancer Capital – WWD

Iconix Brands Group Inc. quitte l’éclat de Wall Street.

La maison de marque – propriétaire de Candie’s, London Fog, Ocean Pacific, Zoo York, Rocawear, Umbro, Marc Ecko et bien d’autres – a signé un accord qui sera privé par Lancer Capital.

La transaction en espèces, qui devrait être finalisée avant la fin du troisième trimestre, valorise la société à environ 585 millions de dollars, dette nette comprise. Lancer paiera 3,15 $ par action, une prime de 28,6 % par rapport au cours de clôture d’Iconix jeudi.

Bob Galvin, PDG, a déclaré que l’accord intervient après une étude d’un an sur les alternatives stratégiques de l’entreprise.

“Après un examen approfondi et délibératif de toutes les alternatives stratégiques potentielles, le conseil d’administration a déterminé que la transaction avec Lancer offre la meilleure valeur pour nos actionnaires”, a déclaré Galvin. « Nous espérons qu’Iconix continuera à développer ses marques et à soutenir ses partenaires en tant qu’entreprise privée. »

L’accord a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de la société.

Iconix remonte à 2005, lorsque Neil Cole, qui dirigeait Candie’s, a changé de modèle commercial, pionnier d’une approche de la mode où l’entreprise ne fabriquait pas les marchandises, mais devait des noms et organisait des accords de licence. Cette approche a aidé l’entreprise et bon nombre de ses marques à se développer à l’échelle mondiale, attirant davantage d’affaires sur des noms qui, dans certains cas, cherchaient une nouvelle vie.

L’entreprise a prospéré pendant un certain temps, devenant l’un des négociants les plus actifs dans le domaine de la mode, achetant marque après marque et acquérant divers intérêts dans des marques telles que Material Girl, Truth or Dare, Buffalo et Pony. En cours de route, Iconix a cherché des moyens créatifs de construire et d’étendre, par exemple en organisant des offres publiques initiales pour les activités chinoises de certaines de ses marques.

Mais Cole a démissionné en 2015 et la société s’est rapidement retrouvée la cible d’une enquête de la Securities and Exchange Commission sur sa comptabilité. Selon son plus récent rapport annuel, Iconix est parvenu à un règlement dans l’affaire et a payé une amende civile de 5,5 millions de dollars en décembre 2019.

Iconix est resté occupé – la société a signé 190 accords de licence l’année dernière, représentant 134 millions de dollars de redevances minimales totales, et a vendu son activité Lee Cooper China.

Au fur et à mesure que l’entreprise explorait ses options, le modèle commercial qu’elle a contribué à façonner a pris son envol pour les autres.

Le groupe Authentic Brands de Jamie Salter a utilisé une partie du même livre de jeu, mais en pensant encore plus grand, en achetant Barneys New York, Forever 21, JC Penney Co. Inc., Brooks Brothers et Lucky Brand ces dernières années, en concluant des accords à gauche et à droite et en faisant des connexions nouvelles, parfois inhabituelles. Cette société envisage une introduction en bourse le mois prochain qui pourrait la valoriser à 10 milliards de dollars.

