Iconix conclut un accord pour devenir privé – WWD

Iconix Brand Group est la dernière entreprise à se soustraire à l’examen minutieux de Wall Street.

Lundi, le responsable de la marque basé à New York a conclu son accord d’achat par Lancer Capital dans le cadre d’un accord entièrement en espèces pour 3,15 $ par action, ce qui représente un total de 585 millions de dollars, dette comprise. Iconix, propriétaire de Starter, Candie’s, London Fog, Umbro, Zoo York, Ocean Pacific et d’autres marques, explorait des alternatives stratégiques depuis plus d’un an avant de conclure un accord avec Lancer en juin.

L’un des dirigeants de Lancer est Avram Glazer dont la famille possède les Tampa Bay Buccaneers qui détient une participation majoritaire dans le club de football de Manchester United.

À la fin de la transaction, prévue pour mercredi, les actions ordinaires d’Iconix seront radiées et cesseront d’être négociées à la bourse Nasdaq.

Iconix remonte à 2005, lorsque Neil Cole, qui dirigeait Candie’s, a changé de modèle commercial en passant de l’approche de l’entreprise à la fabrication de produits, à la possession de noms et à l’octroi de licences à d’autres. L’approche a été couronnée de succès pendant un certain temps, mais après la démission de Cole en 2015, la société s’est retrouvée la cible d’une enquête de la Securities and Exchange Commission sur sa comptabilité. Iconix est parvenu à un règlement dans l’affaire et a payé une amende civile de 5,5 millions de dollars en décembre 2019.

La société a signé 190 accords de licence l’année dernière, représentant 134 millions de dollars de redevances minimales totales.