Icosavax, basé à Seattle, qui développe des vaccins COVID-19, dépose un dossier d’introduction en bourse

Icosavax crée des particules de type virus avec une technologie sous licence de l’Institute for Protein Design de l’Université de Washington. (Photo Icosavax)

Icosavax, basé à Seattle, qui développe des vaccins contre le COVID-19 et d’autres maladies, a déposé une demande de publication via une introduction en bourse quatre ans seulement après son lancement à l’Université de Washington.

La société, une entreprise dérivée de l’Institute for Protein Design de l’UW, développe des vaccins qui ressemblent à des virus naturels. Leurs candidats vaccins COVID-19, par exemple, sont construits à partir de nanoparticules sphériques parsemées de 60 copies d’un composant viral majeur, un peu de la protéine de pointe.

Icosavax a lancé un essai clinique de phase 1 et 2 d’un candidat vaccin COVID-19 en juin, avec le soutien d’une subvention de 10 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Icosavax développe également des vaccins contre deux virus responsables de la pneumonie, le virus respiratoire syncytial (VRS) et le métapneumovirus humain (hMPV). Il n’existe actuellement aucun vaccin approuvé contre ces virus, qui affectent principalement les personnes âgées.

Icosavax a déposé une demande d’essai clinique en Belgique en juin pour son candidat RSV et prévoit de lancer des essais plus tard cette année, selon les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

“Nous pensons que notre pipeline et notre plate-forme peuvent avoir un impact significatif à l’échelle mondiale dans la prévention des maladies infectieuses potentiellement mortelles”, a déclaré la société dans ses documents.

La technologie des particules de type virus de la société a été inventée à l’Institute for Protein Design par Neil King, un co-fondateur scientifique avec le directeur de l’IPD, David Baker. Le fondateur et PDG Adam Simpson dirigeait auparavant une autre entreprise dérivée d’IPD, PvP Biologics, qui a été vendue à la société pharmaceutique Takeda.

Depuis sa fondation en 2017, Icosavax a levé plus de 150 millions de dollars, selon les documents de la SEC, dont un récent tour de série B de 100 millions de dollars. Les investisseurs détenant 5 % ou plus du capital sont Qiming Venture Partners USA, Adams Street Partners, RA Capital Management, Sanofi Ventures et ND Capital.

Avec des essais récemment lancés ou en cours de développement, la société n’a aucune source de revenus et fonctionne à perte. Les pertes nettes étaient de 5,3 millions de dollars en 2019 et de 18,9 millions de dollars en 2020, avec un déficit cumulé de 32,9 millions de dollars à la fin de mars.

Les introductions en bourse des biotechnologies ont atteint un niveau record l’année dernière, selon Biopharma Dive, et le rythme se poursuit jusqu’en 2021. À la fin du mois de juin, 49 sociétés de biotechnologie étaient devenues publiques, levant collectivement 8,8 milliards de dollars. L’intérêt des investisseurs pour les biotechnologies a été stimulé par les progrès scientifiques rapides en génomique, l’édition de gènes et le rythme rapide du développement de vaccins pendant la pandémie de COVID-19.

Et dans l’ensemble, des facteurs tels qu’un marché boursier en plein essor stimulent des pics d’introduction en bourse de tous les temps, comme indiqué dans ce récent podcast ..

Les biotechnologies du nord-ouest du Pacifique qui sont devenues publiques cette année incluent Sana Biotechnology, qui a levé 587 $ lors de son introduction en bourse en février et Impel NeuroPharma, qui a levé 80 millions de dollars lors de son introduction en bourse en avril. La société de protéomique Nautilus Biotechnology est devenue publique via un SPAC le mois dernier et Absci, développant une plate-forme de découverte de médicaments, a déposé une demande d’introduction en bourse la semaine dernière.

Parmi les autres entreprises de la région de Seattle impliquées dans les études COVID-19, citons HDT Bio, qui a récemment lancé des essais cliniques pour un vaccin à nanoparticules à base d’ARN.