ICP, RLC et SHIB sombrent profondément alors que les taureaux envahissent le marché de la cryptographie

Le marché de la crypto-monnaie est vert aujourd’hui après avoir commencé la semaine sur une note baissière. Ce changement a vu des gains records de pièces à deux chiffres. Cependant, certaines nouvelles entrées se comportent de manière déplorable dans le contexte de cette dynamique haussière. Ceux-ci incluent Internet Computer (ICP) de DFinity, Shiba Inu (SHIB) et iExec (RLC).

Au moment de la rédaction de cet article, RLC et ICP ont chuté de deux chiffres au cours des dernières 24 heures. ICP est le plus gros perdant après avoir perdu 20% de sa valeur au cours des dernières 24 heures pour changer de main à 239,84. RLC est en baisse de 12,61% pour s’échanger à 6,5 livres britanniques.

Coinbase Pro a répertorié à la fois RLC et ICP pour la semaine dernière. Le trading de RLC est arrivé en premier le 4 mai et, en raison de l’effet commercial, la pièce s’est ralliée pour établir un nouveau record historique (ATH) à 11,5 livres le 10 mai. D’autre part, la cotation ICP a eu lieu le 10 mai et l’effet de cotation Coinbase a vu les échanges de devises atteindre 521,8 £. En raison du commerce explosif à ses débuts, ICP est temporairement devenu la quatrième plus grande crypto-monnaie par capitalisation avant de glisser vers la huitième position.

Contrairement à RLC et ICP, SHIB se remet d’une baisse à deux chiffres plus tôt dans la journée et est actuellement en baisse de 5,34% pour échanger des mains à 0,000,022,14 livres. Alors que ICP et RLC ont gagné en raison de l’effet de cotation Coinbase, la performance de SHIB est basée sur la spéculation alors que les traders tentent de trouver le prochain grand projet à poursuivre après Dogecoin (DOGE).

Diverses prédictions de différents analystes

À l’heure actuelle, ICP, RLC et SHIB connaissent des fluctuations de prix, ce qui a vu les analystes de la cryptographie faire des prédictions variables sur la façon dont ils s’attendent à ce que les pièces de monnaie fonctionnent. Selon les prévisions de trois analystes, à savoir Wallet Investor, le blog Gov.Capital et DigitalCoinPrice, SHIB n’est pas un bon investissement à long terme. Alors que DigitalCoinPrice voit SHIB se négocier à 0,000,031 £ à la fin de 2021, Wallet Investor et Gov.Capital voient la pièce clôturer l’année à 0,000,011 £ et 0,000,004 £ respectivement.

Faisant des prédictions sur RLC, DigitalCoinPrice a prévu que le jeton conclurait cette année à 14,6 livres. Cependant, le blog de Governor Capital et Wallet Investor estiment que la pièce n’atteindra pas ces niveaux. Selon le gouvernement, Capital RLC fermera ses opérations cette année à 9,4 livres. D’autre part, Wallet Investor affirme que RLC mettra fin à 2021 en changeant de main à 8,15 livres.

Le blog de Gov.Capital a fait une prédiction haussière pour ICP, affirmant que la pièce atteindra 1001,01 £ au cours de l’année prochaine. Wallet Investor, quant à lui, a fait une prévision réservée indiquant que ICP se négocierait à 310,81 livres au cours de la même période. DigitalCoinPrice était cependant légèrement baissier sur la pièce, affirmant qu’il s’échangerait autour de 143,67 livres au cours des 12 prochains mois.