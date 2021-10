ICSE, examens du conseil ISC 2021-22 : calendrier révisé publié pour les étudiants – vérifiez les détails ici

Les étudiants auront 10 minutes supplémentaires pour lire le questionnaire

Examens du conseil ICSE, ISC : Le Council for Indian School Certificate Examination (CISCE) a publié le calendrier d’examen révisé pour l’examen du premier trimestre pour l’ICSE, les examens du conseil ISC 2021-22. Les examens du semestre 1 de l’ISC devraient commencer à partir du 23 novembre et les examens du semestre 1 de l’ICSE commenceront à partir du 29 novembre. Les candidats à la recherche de l’horaire complet ou de plus d’informations concernant peuvent consulter le site Web officiel – cisce.org.

Le conseil d’administration a également déclaré que les examens du semestre 1 se dérouleraient en mode hors ligne après avoir reçu des demandes des chefs d’établissement, des parents/tuteurs et des élèves citant diverses raisons telles que la non-disponibilité des appareils, les problèmes d’électricité et de connectivité Internet.

Auparavant, les examens pour les deux classes devaient commencer à partir du 15 novembre en mode en ligne. « Le CISCE a décidé de reporter l’examen du premier semestre des classes 10 et 12 à la session 2021-22 pour des raisons indépendantes de notre volonté. Toutes les parties prenantes seront informées d’un calendrier révisé en temps voulu », a déclaré le directeur général et secrétaire du conseil d’administration, Gerry Arathoon, dans un ordre.

Selon le calendrier révisé publié, les examens ICSE commenceront le 29 novembre et se termineront le 16 décembre. La durée de l’examen serait d’une heure et il commencera à 11 heures. Les étudiants auront 10 minutes supplémentaires pour lire le questionnaire. Les cahiers de questions et de réponses seront mis à la disposition des élèves à 13h50.

