iCubesWire nomme Saurabh Gupta vice-président, région de l’Ouest

iCubesWire a annoncé jeudi avoir nommé Saurabh Gupta au poste de vice-président de la région de l’Ouest. Gupta sera basé au bureau de la société à Mumbai. « Saurabh apporte avec lui une vaste expérience et nous sommes impatients de développer notre portefeuille sur le marché occidental sous sa direction. Je souhaite la bienvenue à Saurabh dans la famille iCubesWire et j’ai hâte qu’il fasse avancer les choses », a déclaré Sahil Chopra, fondateur et PDG d’iCubesWire.

Dans son nouveau rôle, Gupta dirigera les opérations de l’Ouest pour iCubesWire et mettra l’ensemble du portefeuille de produits sur le marché. Gupta a plus de 15 ans d’expérience. Il a précédemment travaillé avec HT Media, Amar Ujala, Hungama. Le professionnel expérimenté de la vente numérique possède une vaste expérience de travail dans l’industrie des médias et de la technologie.

Gupta est un ancien élève du Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies et du KC College. « Je suis ravi d’avoir rejoint iCubesWire en tant que vice-président de la région Ouest et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec l’équipe iCubesWire pour atteindre ces objectifs et permettre à iCubesWire d’étendre et d’augmenter davantage ses offres », a déclaré Gupta.

Fondée en 2010, l’agence de marketing numérique iCubesWire propose des concepts à 360 degrés à plus de 250 clients dans les domaines du commerce électronique, de l’automobile, de la technologie, de la finance, des voyages, de l’hôtellerie et plus encore, a déclaré l’agence dans un communiqué. Il prétend avoir une présence au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Elle a constamment investi dans la R&D et l’expansion de ses activités. De plus, iCubesWire a affecté 3 millions de dollars à son « Fonds d’innovation numérique » pour amplifier la croissance des startups numériques.

