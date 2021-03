ICYMI: Alphonso Davies du Bayern Munich continue de jouer le rôle principal alors que le Canada a décimé les îles Caïmans

S’il y a eu une étoile certifiable pour le Bayern Munich lors de cette trêve internationale, c’est bien l’arrière gauche Alphonso Davies.

Davies a été une force imparable pour le Canada. Lors de la victoire 11-0 de son équipe contre les îles Caïmans, Davies a réussi un doublé, a complété cinq des sept dribbles et a complété deux des deux longs ballons.

Davies n’était qu’une partie de ce qui était une victoire tout à fait dominante pour le Canada.

«Je pense que le fait de ne pas quitter le gaz a montré à quel point ce groupe est connecté», a déclaré le gérant du Canada Jonathan Herdman (tel que capturé par le Toronto Sun). «Nous avons traversé des moments difficiles ensemble et je pense que nous sommes vraiment concentrés en ce moment. L’opposition est ce qu’elle est, nous avons pu tirer le meilleur parti de nos joueurs dans ces deux matchs, compte tenu des circonstances. C’est une bonne base pour juin et je ne peux pas demander plus aux gars.

Plus tôt cette semaine, Davies a récolté trois passes dans la victoire de 5-1 du Canada contre les Bermudes.