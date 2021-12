ICYMI: Omicron, Storm Arwen et snogging – les meilleures histoires de cette semaine

Nous avons le regret de vous informer que cette semaine a vu encore plus de cette « actualité » que vous souhaitez ignorer (Photo: .)

Bienvenue dans une autre édition de « Cette semaine sur la planète sombre et effrayante que nous appelons chez nous ».

Nous ne pouvons pas être seuls à remarquer que les choses sont redevenues un peu apocalyptiques ces derniers temps ? Vous n’avez pas remarqué ? Non? Vraiment?!

Écoutez, si vous n’avez pas fait attention, nous n’allons pas essayer d’édulcorer ça – ça a été sombre, du début à la fin.

C’est le genre de semaine où vous pourriez être pardonné d’essayer de détourner le regard et de prétendre que tout ne se passe pas.

Eh bien, nous avons peur de dire que cela s’est produit et que Metro.co.uk a observé toute cette triste affaire se dérouler pour vous. C’est ce que nous faisons. Toute la journée. Tous les jours.

Nous vous mettrons au courant dans quelques minutes, puis vous pourrez recommencer à vous enfouir la tête dans ce sable doux, doux. Bon weekend!

Omicron et ce sentiment de naufrage

La plus grande histoire de la semaine a été la relance du virus Covid-19 sous la nouvelle marque accrocheuse « Omicron ». C’était la semaine où le gouvernement à travers le pays a appuyé sur le gros bouton rouge marqué « Houston, nous avons un problème » et tout le monde a eu ce sentiment familier » c’est reparti « .

Les masques et les restrictions de voyage sont de retour après qu’une nouvelle variante de Covid-19 a fait son apparition (Photo: ./.)

Voici la science : la variante repérée pour la première fois en Afrique australe n’est peut-être pas intrinsèquement plus transmissible que Delta, la version qui s’est imposée comme le champion du monde des poids lourds de Covid. Mais parce qu’il a tellement de mutations différentes, les scientifiques pensent que notre corps ne le reconnaîtra pas, ce qui signifie que les personnes «immunisées» par une infection ou une vaccination antérieure peuvent le contracter à nouveau.

Est-ce grave ? Nous ne savons pas. Cela se propage, c’est sûr, avec déjà quelques dizaines de cas au Royaume-Uni, et cela se propagera davantage. Mais deux énormes questions restent sans réponse : est-ce que cela provoque une maladie plus ou moins grave et dans quelle mesure les vaccins dont nous disposons déjà vont-ils tenir le coup ?

Comment le monde a-t-il réagi ? À la maison, le port du masque dans les magasins et dans les transports en commun est de retour et toute personne considérée comme un contact étroit d’une personne infectée par Omicron doit s’auto-isoler, même si elle est vaccinée. Des restrictions de voyage sont en place dans le monde entier et des mesures sont mises en place dans toute l’Europe, l’Allemagne devenant le dernier pays à annoncer qu’elle rend le jab obligatoire. La science, bien sûr, recommence et a déjà commencé à développer de nouveaux jabs. Mais pour l’instant, c’est attendre, regarder et espérer.

TL;DR : Un autre hiver, une autre variante, un autre Noël menacé de restrictions.

La tempête Arwen et la grande entrée de l’hiver

Jamais du genre à être éclipsé, la météo a assuré que le coronavirus n’a pas fait la une des journaux cette semaine.

Comment? Eh bien, d’abord, il a complètement détruit la vie de plusieurs parties du pays avec Storm Arwen. Les maisons du nord-est et de l’Écosse sont toujours sans électricité après certains des pires dégâts causés par les tempêtes depuis des années. Les conditions météorologiques extrêmes ont commencé la semaine dernière, mais l’opération de nettoyage est toujours en cours à certains endroits et durera des semaines à venir, certaines personnes pouvant être hors réseau jusqu’à Noël.

L’hiver est de retour et pouvons-nous simplement être le premier à dire que nous en avons déjà fini avec lui (Photo: PA)

Et puis il y a eu de la neige partout dans le pays pour la première fois cette année, y compris à Londres (ce qui, bien sûr, le fait passer de « un peu de temps » à « NOUVELLES NATIONALES MAJEURES »*). Les villes du nord de la côte est ont été particulièrement touchées, notamment Middlesbrough et Aberdeen. Il pourrait y en avoir plus en magasin alors que nous nous dirigeons vers la semaine prochaine, alors pour l’amour du ciel, dépoussiérez ce snood.

*Votre correspondant nord peut avoir ou non une puce à l’épaule.

TL;DR : Il fait froid maintenant, il fera froid demain, il fera peut-être froid pour toujours. Des questions?

Arthur

Nous essayons de nous amuser un peu avec cette rafle, mais il n’y a pas de moyen facile de raconter l’horreur qui s’est abattue sur Arthur Labinjo-Hughes, un enfant de six ans sans défense qui méritait plus que sa courte et douloureuse vie. Aux mains de son père et de sa belle-mère, Arthur a été maltraité, empoisonné et finalement assassiné. Il était sous la garde d’Emma Tustin, 32 ans, lorsqu’il a subi une lésion cérébrale insurmontable après avoir été agressé à son domicile. Elle a été emprisonnée pendant 29 ans pour meurtre aux côtés de son père «impitoyable» Thomas Hughes, 29 ans, qui a été reconnu coupable d’homicide involontaire et enfermé pendant 21 ans.

Arthur Labinjo-Hughes, dont la mort doit être un catalyseur pour un changement durable (Photo: PA)

Il y a beaucoup plus à dire sur Arthur, les monstres qui ont détruit sa vie et le processus pour les traduire en justice. Mais pour l’instant, réfléchissez à cette seule question : comment cela a-t-il été autorisé à se reproduire ? Après l’affaire Baby P, comment ce jeune garçon rayonnant a-t-il été autorisé à dépérir et à rester le ravisseur de ses agresseurs même après que l’alarme ait été donnée ? Un bilan a été lancé et le gouvernement dit qu’il « n’hésitera pas à agir ». Il n’y a rien de plus à faire pour Arthur, mais il y en a d’autres qui ont besoin d’aide maintenant.

TL; DR – Un enfant vulnérable a été tué lentement et personne ne l’a remarqué. Cela n’aurait pas dû se reproduire. Ça faisait.

En bas de la rue

Vous vous souvenez de novembre dernier, lorsque le pays s’est de nouveau effondré et qu’il devenait de plus en plus clair qu’un Noël normal était une chimère ? Eh bien, si l’on en croit les rapports, le personnel de Downing Street a reçu cette nouvelle de la seule manière qu’il savait : ouvrir les chutes d’Echo, faire une diffusion et jouer à des jeux de société. Prétendument.

Un jeune garçon entend pour la première fois les démentis du parti du Premier ministre (Photo : REX/Shutterstock)

Le Daily Mirror a découvert que des rassemblements alcoolisés avaient peut-être eu lieu à l’intérieur du bâtiment même où les restrictions étaient établies et à un moment où Londres était déjà au niveau 3. Un témoin a déclaré qu’ils avaient été un » cauchemar Covid « , tandis qu’un autre a déclaré que les participants avaient été entassé dans ‘joue par joue’. On prétend même que Boris Johnson a fait une apparition personnelle à un moment d’adieu pour prononcer un discours de départ.

Le Premier ministre et Downing Street n’ont pas strictement nié que des fêtes aient eu lieu, mais ils ont ergoté avec la description et ont insisté sur le fait que tous les rassemblements qui ont pu ou non avoir eu lieu l’ont fait dans les limites des règles de distanciation sociale en vigueur à l’époque. Faites-en ce que vous voudrez, lecteur.

TL; DR : Alors que le pays fermait ses portes, Downing Street s’effondrait (prétendument).

Et enfin… embrasser Sajid Javid

Le Saj est un snogger et il insiste absolument pour que tout le monde le sache. Chaque Noël, M. et Mme Javid, sous le gui, un gros vieux cou sur. Pourquoi savons-nous cela?

Le Snogger-in-Chief du gouvernement de Sa Majesté, Sajid ‘The Saj’ Javid, pensant à Noël (Photo: .)

Eh bien, les ministres et les responsables de la santé se sont un peu embrouillés cette semaine sur la façon dont nous devrions tous nous comporter à toutes ces fêtes de Noël auxquelles nous avons été invités (mes sous-ministres, comme toujours, sont ouverts). La chef du DWP, Therese Coffey, a rendu une situation peu claire plus floue mais un peu plus impertinente en suggérant que nous devrions tous éviter d’embrasser «des personnes que vous ne connaissez pas déjà». Bien que ce ne soit peut-être pas le pire conseil de vie que nous ayons jamais entendu, cela ne correspond pas au message de santé publique le plus précis possible.

Et c’est donc à Sajid Javid, le secrétaire d’État au Snogging (et à la Santé), de préciser que le gouvernement n’a pas l’intention de réglementer qui, quoi, où et quand vous devriez embrasser ce Noël. Et jamais du genre à laisser la foule en redemander, le ministre a raconté sa propre histoire de guerre, s’ouvrant sur sa «tradition» du gui avec sa femme. Alors voilà. Les baisers sont de retour, à la Casa de Javid et au-delà.

TL;DR : Il n’y en a pas, va-t’en, c’est fini.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();