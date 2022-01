ICYMI: Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered est un énorme 93% de réduction sur l’eShop

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nous avons vu de nombreux titres de téléchargement plus petits vendus à des remises ridicules sur la Switch au cours des dernières années, mais nous commençons à voir des titres plus importants bénéficier du même traitement. Saints Row IV était un exemple récent avec une remise de 93%, et maintenant Red Faction: Guerrilla Re-Marstered a rejoint le parti.

C’est actuellement un énorme 93% de réduction en Europe et 90% en Amérique du Nord; normalement 29,99 USD / 29,99 € / 26,99 £, il est actuellement de 2,99 USD / 1,99 € / 1,79 £. La date de fin est également un peu différente selon le territoire, la baisse des prix se terminant le 12 janvier en Europe et le 17 janvier en Amérique du Nord. Beaucoup de membres de l’équipe NL l’ont déjà attrapé à ces prix.

Vaut-il le coût d’un petit café à emporter ? Certainement oui, dirions-nous. Ce remaster a ramené un classique culte dans le giron, et c’est certainement amusant de tout faire exploser. Ce n’est pas un mauvais port non plus, bien que la vidéo de Digital Foundry en haut vaut le détour ; au lancement, le mode « qualité » dans le portable semblait être la voie à suivre pour la meilleure expérience.

Alors, êtes-vous tenté de ramasser cela?