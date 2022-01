ID d’électeur-Aadhaar reliant une bonne idée

Une fois lié à Aadhaar, l’exactitude complète des listes électorales serait assurée et la déduplication serait facile



Par Shailesh Pathak

Une bonne politique publique est toujours à l’écoute des bonnes idées, des militants et des non-militants. Cependant, parfois, des militants bien intentionnés renforcent par inadvertance ceux qui commettent une fraude contre les pauvres. Un exemple est l’opposition anti-Aadhaar après la loi Aadhaar de 2016, jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême de 2018 de 1448 pages le qualifiant d’outil «autonomisant» pour les couches défavorisées de la société. La plupart de ces militants n’ont peut-être pas réalisé que leurs efforts anti-Aadhaar aidaient les escrocs qui bénéficiaient d’inefficacités antérieures. Cela faisait du mal aux pauvres qui souffraient sans une carte d’identité universelle comme Aadhaar qui n’est, essentiellement, rien de plus qu’un numéro unique lié à ses empreintes digitales et à ses scans d’iris.

Un activisme déplacé similaire est actuellement visible contre le fait de lier Aadhaar aux listes électorales (ER ou listes électorales). De nombreuses critiques ont été dirigées contre les cartes d’identité avec photo électorale (EPIC, ou carte d’électeur), lorsque la Commission électorale de l’Inde (ECI) l’a introduite au début des années 1990. Des observateurs objectifs diraient que le « faux vote » dans les isoloirs a en grande partie pris fin en raison des EPIC. De même, les machines à voter électroniques (EVM) ont été vivement condamnées, jusqu’à ce que les pistes d’audit des systèmes VVPAT démontrent la fiabilité des EVM. Aujourd’hui, des candidats politiques sans scrupules, profitant des erreurs actuelles dans les urgences, seraient ravis d’un tel activisme. Cependant, les systèmes publics doivent continuer à travailler à l’amélioration des processus et des résultats.

Une telle amélioration du processus est la loi de 2021 sur les lois électorales (amendement) adoptée par le Parlement en décembre 2021. Cela comprend une disposition permettant aux agents d’enregistrement électoral (ERO) de demander à l’électeur son numéro Aadhaar pour établir son identité lorsqu’une demande est faite pour inclusion dans les RE ou authentification des RE. Maintenant que plus de 131 crores de numéros Aadhaar ont été publiés, toute la population adulte de l’Inde a un Aadhaar, à quelques exceptions près. Cependant, dans le cas peu probable où vous n’auriez pas d’Aadhaar, des documents alternatifs peuvent être proposés aux ORE pour preuve d’identité.

Voici sept façons dont cela améliorerait les processus démocratiques de l’Inde.

Fiabilité des listes électorales : les élections de l’ECI pour le Parlement et les législatures des États sont basées sur les RE pour chaque isoloir. Ces ER contiennent souvent des erreurs dans les noms et les détails des électeurs, et ne portent pas le nom complet de l’électeur. Une fois que les ER sont liés à Aadhaar, l’exactitude totale des ER serait assurée et la déduplication serait facile. L’arrêt Aadhaar de la Cour suprême, paragraphes 375 et 376, fait référence à la déduplication des numéros PAN après la liaison Aadhaar. Des avantages similaires reviendraient aux RE.

Inscription des votants pour la première fois : pour un jeune adulte de 18 ans, le processus d’ajout de son nom aux urgences peut être considérablement simplifié après la vérification d’identité d’Aadhaar, au profit d’un crore de citoyens chaque année. Une telle vérification Aadhaar est déjà effectuée dans de nombreux autres services gouvernementaux, y compris les passeports et les numéros UAN e-Shram.

Bénéfice pour les migrants pauvres : lorsqu’ils déménagent vers une nouvelle adresse, les électeurs doivent demander aux ORE d’être inclus et supprimés dans les ER antérieures. Les migrants pauvres trouvent cela particulièrement difficile. Par conséquent, la plupart choisissent de ne pas rejoindre les urgences de leur lieu de travail. Après avoir lié Aadhaar aux EPIC, de tels ajouts/suppressions dans les ER deviendraient beaucoup plus simples.

Attention politique aux migrants : lorsque la main-d’œuvre migrante peut facilement s’inscrire dans de nouvelles RE, les politiciens locaux dans les grandes villes seraient plus empathiques envers leurs intérêts. À l’époque de Covid, il y avait plusieurs exemples flagrants de migrants, en tant que non-votants, étant des citoyens de seconde classe pour de nombreux élus.

Delhi-view vs stand-view: Toutes les activités de mise à jour des urgences ne sont jamais effectuées par le siège de l’ECI à Delhi, mais par les ORE dans les tahsils/talukas/blocs des districts indiens. Il s’agit toujours de représentants du gouvernement de l’État, les ORE étant réputés être délégués à l’ECI pour ce travail. Par conséquent, les arguties constitutionnelles sur le gouvernement indien influençant l’ECI si les identifiants des électeurs sont liés à Aadhaar sont spécieuses.

Listes électorales communes : Aujourd’hui, des RE distincts sont créés pour les élections au Parlement et aux législatures (et les élections des organes locaux). Bien que tout cela soit fait par les ERO aux niveaux tahsil/taluka/block, relier Aadhaar aux ER permettrait une liste électorale solide pour toutes les élections.

Axé sur l’avenir : en 2022, l’Inde devrait apporter encore plus d’améliorations à son processus électoral. Demain, les citoyens, en particulier les migrants, pourraient avoir la possibilité de choisir en ligne dans quelle circonscription ils souhaitent voter, entre leur adresse permanente dans leur État d’origine ou leur adresse actuelle. De toute évidence, les premières élections nationales de 1951-52 n’ont pas été aussi efficaces que les élections générales de 2019. L’ECI a amélioré la qualité de sa base de données ER au cours des dernières années. Cependant, la base de données Aadhaar des identifiants uniques est beaucoup plus robuste que la base de données ER de l’ECI.

Nous savons qu’Aadhaar n’est pas une preuve de citoyenneté mais est accessible à tous les résidents. Les passeports sont une preuve de citoyenneté, et au cours des dernières années, les passeports sont délivrés avec un lien Aadhaar, ce qui rend le processus beaucoup plus simple, avec les vérifications d’adresse concomitantes. Des améliorations similaires se produiraient pour les mises à jour ER, encore une fois avec la vérification d’adresse.

Ayant conduit tous les types d’élections, on pourrait affirmer que des listes électorales précises sont une infrastructure essentielle pour la démocratie. Aujourd’hui, nous, Indiens anglophones, pouvons utiliser « Verify Aadhaar » en ligne pour vérifier l’authenticité des personnes, y compris des amis non anglophones. Obtenir un lien Aadhaar avec les urgences aiderait énormément nos citoyens non anglophones. Les bonnes idées doivent toujours être écoutées.

L’auteur a travaillé dans le secteur privé et le gouvernement

