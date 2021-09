ID du code de parrainage Binance : PEP1B4PD (Réclamer le meilleur bonus d’inscription)

Le code de parrainage Binance est : PEP1B4PD. Les nouveaux clients Binance peuvent s’inscrire en utilisant le code et obtenir le meilleur cadeau bonus d’adhésion.

Binance est l’une des plateformes de cryptographie les plus populaires au monde. Ce qui a commencé comme un simple échange cryptographique est maintenant devenu l’un des fournisseurs de services financiers cryptographiques les plus importants de la planète.

Signer sur la plateforme Binance apporte une multitude d’avantages. Cependant, l’utilisation d’un code de parrainage peut permettre aux utilisateurs de bénéficier de nombreux avantages supplémentaires, notamment la possibilité d’obtenir une remise en argent sur les frais de trading et de multiples récompenses du programme de parrainage Binance.

Si quelqu’un recherche un code de parrainage Binance, il peut utiliser PEP1B4PD pour recevoir le meilleur bonus d’inscription que Binance offre actuellement.

Comment utiliser le code de parrainage Binance pour s’inscrire

Le code de parrainage Binance est PEP1B4PD. Voici comment utiliser le code pour réclamer un bonus d’inscription :

Rendez-vous sur le site Web de Binance.com et commencez le processus d’inscription (on peut également utiliser l’application). Lorsque demandé, les utilisateurs doivent saisir toutes les informations d’identification pertinentes (assurez-vous que les informations sont exactes). Finalement, Binance demandera une référence code. Entrer: PEP1B4PDTerminez le processus d’inscription et commencez à utiliser la plateforme. Les utilisateurs peuvent avoir besoin de vérifier leur identité pour déverrouiller toutes les fonctionnalités. On peut également configurer son propre identifiant de parrainage pour obtenir des bonus et des récompenses supplémentaires.

Maintenant que l’on sait comment s’inscrire à l’aide de notre code de parrainage, voyons comment les utilisateurs peuvent utiliser la plateforme Binance.

Qu’est-ce que la plateforme Binance

Si les utilisateurs recherchent une solution unique pour leurs besoins en cryptographie, Binance est probablement aussi proche que possible.

À la base, Binance est un échange de crypto-monnaie et une plateforme de trading. Il permet aux utilisateurs d’acheter de la crypto pour une monnaie fiduciaire, d’échanger une pièce contre une autre, de gagner des intérêts sur ses avoirs en crypto et d’échanger de la crypto pour réaliser un profit.

Binance offre aux traders de nombreuses options pour gagner de l’argent sur leur plateforme. Les experts financiers peuvent négocier des contrats à terme cryptographiques avec un effet de levier élevé. Si quelqu’un cherche à augmenter ses capacités de minage, il peut rejoindre un pool de minage. Supposons que l’on se trouve dans une zone où il n’est pas possible d’acheter de la crypto directement auprès de Binance. Dans ce cas, on peut utiliser le service d’échange Peer-to-Peer pour échanger des devises localement.

En dehors de cela, les utilisateurs ont également la possibilité de devenir un fournisseur de liquidités et de gagner de la crypto en échange de leurs services ou d’obtenir un prêt en utilisant leur crypto comme garantie. Enfin, Binance a récemment lancé son propre service NFT, parfait pour ceux qui ont un grand appétit pour le risque.

Le programme de parrainage Binance

L’une des meilleures choses à propos de Binance est qu’il permet aux utilisateurs d’avoir beaucoup de contrôle sur leurs références. Voyons comment rejoindre le programme, ses bases et ce qui est nécessaire pour maximiser les récompenses.

Comment rejoindre le programme de parrainage Binance

Une fois que les utilisateurs se sont inscrits en utilisant le code de parrainage PEP1B4PD, ils pourront définir leur propre code. Ils peuvent ensuite se rendre sur la page de parrainage Binance et générer l’identifiant qui peut être partagé avec leurs amis. Toute personne qui se joint à l’aide de l’ID de parrainage d’un utilisateur individuel recevra une remise sur ses frais de négociation (que l’utilisateur peut contrôler).

Pour faire simple, Binance donne aux utilisateurs une commission de 20% sur les frais de trading de toutes leurs références. Cela signifie que si l’un des filleuls dépense 100 $ en frais de trading, l’utilisateur recevra un remboursement de 20 $. Cependant, les utilisateurs sont également tenus de reverser une partie de ce montant à leurs références. Ainsi, si une personne décide de se retirer de 10 %, elle recevra 10 $ dans l’exemple ci-dessus, et son filleul recevra un remboursement de 10 $.

Comment augmenter les revenus du programme de parrainage

La première chose à faire est de définir un taux de rebond attrayant. N’oubliez pas que toute personne souhaitant s’inscrire à Binance aura accès à des centaines de codes de parrainage en ligne, dont beaucoup offrent des taux de pot-de-vin très élevés.

En tant que tel, un rebond de 10 % est un minimum. Bien que cela puisse sembler élevé, n’oubliez pas que la commission s’étend aux transactions à vie et que l’on peut convaincre un nombre illimité de personnes de s’inscrire en utilisant leur code de parrainage. En tant que tel, assurez-vous que le code de parrainage offre des avantages compétitifs.

S’il est difficile de convaincre les gens de s’inscrire en utilisant leur code, ils peuvent en générer un nouveau. Tout utilisateur de Binance peut avoir plusieurs codes, chacun avec un taux différent.

Applications Binance

Nous avons mentionné précédemment que les traders pouvaient utiliser l’application Binance pour s’inscrire. Il est également possible de faire à peu près tout ce que l’on ferait habituellement sur son ordinateur en utilisant l’application Binance en déplacement.

Binance a à la fois une application IOS et une application Android. Cependant, n’oubliez pas qu’en raison des limitations d’un téléphone et de son écran plus petit, nous ne conseillons pas d’utiliser l’application mobile pour autre chose que les tâches les plus élémentaires.

Pour les traders, nous recommandons de télécharger l’application de bureau Binance (disponible sur Windows, macOS et Linux), car elle permet d’accéder à la plate-forme plus rapidement et ne s’arrêtera pas en cas de plantage du navigateur.

Enfin, n’oubliez pas que Binance dispose d’une application d’authentification distincte que l’on peut utiliser pour configurer une authentification à deux facteurs pour son compte. Cela fournirait aux utilisateurs une couche de sécurité supplémentaire, et nous vous recommandons vivement de la configurer sur tous vos portefeuilles crypto et fiat.

Assistance Binance

En raison du fait qu’il s’agit de l’un des plus grands échanges cryptographiques de la plate-forme, Binance propose des services de support client avec de nombreuses façons de les contacter. D’une part, ils peuvent utiliser la fonction de chat en direct pour répondre à n’importe quelle question en quelques minutes. Le support de Binance est connu pour être rapide et utile, et il y a de fortes chances qu’une requête soit résolue sans trop de tracas.

Les utilisateurs peuvent également envoyer un e-mail au support avec leur requête. Cela prendra plus de temps à résoudre, mais les utilisateurs auront la possibilité d’énoncer leur problème beaucoup plus clairement.

Enfin, Binance dispose d’un wiki complet qui aide à résoudre les problèmes à l’échelle du site et à répondre aux questions sur la plate-forme et son utilisation.

Utilisez notre code Binance et obtenez le meilleur bonus d’inscription

Bien que nous ne dirons pas que Binance est la meilleure plate-forme de cryptographie, comme chaque plate-forme majeure a ses avantages et ses inconvénients, ce que nous dirons, c’est qu’on ne peut pas se tromper avec Binance.

Alors, utilisez notre code PEP1B4PD dès maintenant pour obtenir l’un des meilleurs bonus d’inscription sur la plate-forme. N’oubliez pas d’enregistrer votre propre code de parrainage pour bénéficier également de tous les avantages supplémentaires !

