iD Fresh Food : de la pâte au pain

Les catégories prêt-à-cuire (RTC) et prêt-à-manger (RTE) ont prospéré pendant la pandémie alors que les gens recherchaient à la fois des plats pratiques et de style restaurant à la maison. Cela a donné un coup de pouce à iD Fresh Food, qui opère dans le secteur de la pâte à frire idli-dosa depuis 2005, pour s’étendre à de nouvelles catégories et zones géographiques.

En octobre de cette année, la société a commencé ses activités dans quelques villes des États-Unis, dont New York, New Jersey, Dallas et San Francisco. Visant à atteindre un objectif de revenus de Rs 450 crore cet exercice, contre Rs 294 crore en FY21, iD Fresh Food prévoit de renforcer sa présence au Moyen-Orient en s’étendant à l’Arabie saoudite, au Koweït et au Qatar. Ses opérations à Bahreïn devraient commencer en décembre de cette année. Après avoir établi sa présence dans les catégories idli, dosa et parota, l’entreprise souhaite maintenant échantillonner le marché du pain.

Petit-déjeuner énergétique

iD Fresh Food a essayé d’apporter les avantages de la standardisation et de la commodité aux aliments qui sont généralement préparés à la maison. Outre les pâtes, l’entreprise fabrique et vend désormais du paneer, du chapati, du parota, de la décoction de café filtre, de la noix de coco tendre et du caillé. Malabar parota et pâte idli-dosa sont parmi les produits les plus vendus de la société.

Le cofondateur et PDG d’iD Fresh Food, Mustafa PC, déclare qu’au fur et à mesure que l’entreprise se développe, elle cherche à ajouter des produits qui peuvent être fabriqués sans conservateurs, ont un marché important, qui peut être perturbé par l’innovation, et s’aligne avec le courant de l’entreprise réseau de distribution. Il a donc lancé du pain avec une proposition de « produits propres » (sans ingrédients chimiques) à Bangalore à Rs 50 pour un pain.

Selon le cabinet d’études Mintel, les consommateurs qui vivent seuls (50 %), les femmes qui travaillent (40 %) et les hommes qui travaillent (37 %) sont les principaux utilisateurs d’aliments RTC/PAM. iD Fresh Food cible ces consommateurs qui sont moins susceptibles de préparer leur petit-déjeuner à partir de rien. Rahul Gandhi, le directeur marketing de l’entreprise, affirme que les personnes vivant dans les métros urbains qui ne craignent pas de payer un supplément pour des produits offrant commodité et avantages pour la santé sont ses principaux consommateurs.

Mustafa dit que Bengaluru est le plus grand marché pour iD Fresh Food, suivi de Dubaï, Mumbai, Hyderabad, Chennai et, plus récemment, Delhi. La société n’a pas encore établi une forte présence dans les villes de niveau II et III.

Perspectives de « batteur »

L’introduction de produits emballés de manière hygiénique pour perturber un marché non organisé et dominé par des chefs à domicile vendant de la pâte idli-dosa fraîchement préparée dans de simples sachets en plastique a été la stratégie de l’entreprise. Fait intéressant, Chennai, où l’idli et le dosa sont des aliments de base pour le petit-déjeuner, s’est avéré être un marché difficile à conquérir. « Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux attentes de qualité des consommateurs de Chennai, et les gens y font encore de la pâte à frire à la maison », explique Mustafa.

L’entreprise avait introduit le chutney de noix de coco et la pâte appam; les deux n’ont pas décollé et ont été interrompus. « Il est particulièrement difficile d’obtenir du succès lorsqu’une marque tente de prendre un produit traditionnel ou spécifique à une région particulière, car le produit pourrait échouer par rapport aux attentes gustatives, ce qui est la considération numéro un dans la catégorie des aliments », souligne Samit. Sinha, fondateur et associé directeur, Alchemist Brand Solutions.

iD Fresh Food cherche à identifier les catégories de produits où l’insatisfaction vis-à-vis de la version maison est élevée. « La conversion dans les catégories de caillé emballé et de paneer a été très rapide », observe Gandhi, car les gens sont souvent mécontents du taux de réussite de la mise en place du caillé parfaitement à la maison. Mustafa compare la généralisation de la pâte idli-dosa et des autres produits fabriqués par la société à celle de l’atta de blé emballé.

Les analystes disent que la proposition de valeur de commodité dans les produits alimentaires n’a pas encore décollé en Inde en raison de la perception générale que ces aliments emballés ne sont pas sains. Bien que la marque ait connu le succès avec les pâtes et les parotas, l’ajout de produits alimentaires régionaux sera un défi, selon les analystes. « Il serait difficile de vendre un produit dans la région dont il est originaire, d’autant plus si ce marché est très homogène », déclare Saurabh Uboweja, associé directeur, BOD Consulting. C’est aussi pourquoi la marque est moins susceptible d’avoir un gros marché sur les marchés de niveau II et III, note-t-il.

