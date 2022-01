iD Fresh Food lève Rs 507 cr dans le cycle de financement de la série D

Ce nouvel investissement aiderait la société basée à Bengaluru à étendre ses opérations sur des marchés clés en Inde et dans d’autres zones géographiques.

La start-up de produits frais iD Fresh Food a déclaré mardi avoir levé 507 crores de roupies dans le cadre du cycle de financement de la série D dirigé par la principale société de capital-investissement secondaire d’Asie, NewQuest Capital Partner, ainsi que l’investisseur existant Premji Invest. Son premier investisseur, Helion Ventures, est sorti avec un rendement de 10X après un investissement de sept ans, a déclaré iD Fresh Food dans un communiqué. Ce nouvel investissement aiderait la société basée à Bengaluru à étendre ses opérations sur les marchés clés en Inde et dans d’autres régions.

« La collecte de fonds stratégique reflète l’ambition de la marque de renforcer davantage son leadership sur le marché des aliments frais, de favoriser l’innovation des produits, de renforcer les capacités et d’étendre sa présence sur les marchés clés de l’Inde, des Émirats arabes unis et des États-Unis. » Dans le cadre de son expansion mondiale. plans, la société prévoit d’étendre sa présence à Singapour, en Malaisie et sur d’autres marchés dans un avenir proche », a-t-il déclaré.

Fondée par PC Musthafa, Abdul Naser et ses frères en 2005, iD Fresh Food avait obtenu 5,2 millions de dollars de financement de série A de Helion Ventures en 2014 et 25 millions de dollars de Premji Invest en 2017. « La société a connu une croissance sans précédent dans tous ses catégories et canaux – et est en passe d’atteindre 500 crores INR de revenus (taux d’exécution) pour l’exercice en cours, malgré la pandémie et les défis connexes au cours des deux dernières années », a-t-il déclaré.

Le co-fondateur et PDG d’iD Fresh Food, PC Musthafa, a déclaré : « Dans les années à venir, nous allons étendre notre présence à travers les canaux et les zones géographiques, renforcer nos pratiques de chaîne d’approvisionnement et introduire des produits innovants qui redéfiniront l’espace des aliments frais emballés non seulement en Inde, mais à travers le monde. Amit Gupta, partenaire et responsable de NewQuest Capital Partners pour l’Inde et l’Asie du Sud-Est, a déclaré qu’iD avait un avantage certain en tant que leader du marché grâce à sa compréhension des préférences des consommateurs et sa capacité à innover. l’entreprise innovante et humaine qu’ils ont créée.

Nous sommes ravis de faire partie de leur voyage et de faire partie de la révolution de la consommation qu’ils conduisent », a-t-il déclaré. Actuellement, iD dessert plus de 45 villes, dans 30 000 magasins de détail en Inde, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. usines à Bangalore, Hyderabad, Mumbai et aux Émirats arabes unis.

En outre, une usine de fabrication aux États-Unis est en préparation, a ajouté iD Fresh Food. L’année dernière, iD Fresh Food avait lancé la plus grande usine d’idli-dosa au monde à Anekal dans le Karnataka avec un investissement de près de Rs 50 crore. Sa cuisine géante entièrement automatisée produit plus d’un lakh kg de pâte et trois lakh parotas par jour. Sa gamme de produits comprend de la pâte idly et dosa, du malabar parota, du chapati de blé, du paneer, du caillé, du café filtre instantané liquide et du pain, entre autres.

