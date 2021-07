iD lance l’édition sud-coréenne et ouvre une base à Séoul – WWD

LONDRES – La publication de mode de Vice Media, iD, lance son édition sud-coréenne – iD Korea – dans un format uniquement numérique, qui comprend un site Web local et une chaîne Instagram distincte, avec une équipe locale basée à Séoul, WWD peut révéler en exclusivité.

Songin Han a été choisi comme rédacteur en chef de l’édition locale. Elle sera responsable de la conduite des opérations éditoriales, ainsi que du développement commercial sur le marché. Elle rapportera à Elektra Kotsoni, l’éditeur de contenu mondial d’i-D.

Han a précédemment travaillé comme éditeur créatif chez Hypebeast Korea. Avant cela, elle a été directrice de la mode et directrice générale de la publicité chez Eyesmag, un magazine de culture et de mode sud-coréen.

Lucy Delacherois-Day, directrice générale d’iD, a félicité Han pour avoir “le sens le plus fort quant à ce que la génération Z veut lire, porter et regarder à Séoul”.

Selon Han, “iD Korea sera une plate-forme sur laquelle vous pourrez identifier des membres de la génération Z extrêmement créatifs et talentueux”, et elle “suivra la même philosophie que toutes les plates-formes mondiales d’iD – pour fournir un espace mettant l’accent sur l’individualité, l’identité , l’expression de soi et une attitude DIY dans la mode et la culture.

« Dans les années 1990, alors que le reste du monde savourait la renaissance culturelle, la Corée du Sud a traversé une période difficile. Mais ces jours-ci, la Corée du Sud est devenue un pays culturellement avancé. La génération Z en Corée du Sud est la génération qui a grandi en regardant la croissance du pays et de la ville. Nous pensons qu’ils sont extrêmement spéciaux et voulons qu’ils prospèrent avec iD Korea et étendent leur influence à travers le monde », a-t-elle ajouté.

La K-pop sera une priorité pour iD Korea. Han a déclaré qu’en plus de créer du contenu K-pop lié à la mode, à la beauté, à la musique, à la danse et aux vidéos musicales, la verticale mettra également en lumière les talents K-pop du monde entier, du Royaume-Uni au Japon et en Chine afin de communiquer et de collaborer. avec les équipes mondiales d’iD.

Les franchises vidéo d’ID seront également localisées, y compris la série de vidéos abrégées « 1616 », qui explore ce que c’est que d’être un adolescent dans les villes d’aujourd’hui, ainsi que « iD Meets », qui présente les jeunes pionniers de la mode et la culture des jeunes qui ont des perspectives uniques et diverses.

La marque médiatique de 41 ans a également nommé Jisun Lee, ancien responsable social chez Hypebeast Korea, en tant que rédacteur social sous Han.