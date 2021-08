iD Mobile lance une offre 5G pour ses clients

MVNO iD Mobile a lancé des capacités 5G pour tous ses clients nouveaux et existants au Royaume-Uni.

Toute personne possédant un appareil compatible 5G qui a activé les paramètres de l’opérateur 5G d’iD Mobile pourra désormais profiter de connexions et de vitesses de téléchargement plus rapides sur son smartphone.

Le MVNO de Dixons Carphone indique que tous les utilisateurs nouveaux et existants de ses offres Pay Monthly, SIM Only et Pay As You Go pourront profiter de la mise à niveau, qui améliore également la connectivité sur ses réseaux 4G et 3G.

iD Mobile 5G

iD Mobile a annoncé avoir signé un accord 5G avec Three UK en février 2021, l’opérateur affirmant maintenant qu’il offre plus de spectre 5G utilisable que quiconque.

Le nouveau réseau 5G sera initialement disponible dans plus de 265 sites à travers le Royaume-Uni, avec plus de 1 500 sites actifs et plus qui devraient être ajoutés en 2021 dans le cadre de l’investissement de 3 milliards de livres sterling dans le réseau et l’infrastructure informatique à travers le pays.

« Chez iD Mobile, nous cherchons en permanence à nous développer et à évoluer pour nous assurer d’offrir la meilleure expérience mobile à nos clients, et le lancement de la 5G est une étape vraiment excitante pour nous. Notre ambition est d’être le meilleur réseau de données en termes de valeur et de flexibilité et le déploiement de la 5G joue un rôle clé pour nous assurer d’y parvenir », a déclaré Adam Dunlop, directeur général d’iD Mobile.

“Trois Royaume-Uni sont à l’avant-garde de la révolution 5G, et nos clients bénéficieront des vitesses et de la connectivité incroyables offertes par le réseau, ce qui signifie qu’ils peuvent rester connectés avec leurs amis et leur famille – et avec les choses qu’ils aiment – plus longtemps.”

Three a déjà mis à niveau plus de 1 250 sites vers la 5G en 2021 et a récemment été classée en tête dans un rapport d’OpenSignal pour le réseau 5G le plus accessible du Royaume-Uni.

« Nous sommes ravis de lancer la 5G sur iD Mobile et de fournir à leurs clients un accès à notre réseau 5G leader du spectre », a ajouté Darren Purkis, directeur financier de Three.

« iD fait partie intégrante de notre stratégie de vente en gros et fournir un accès aux dernières technologies de réseau contribue à soutenir la croissance future de notre activité de vente en gros. Nous sommes impatients de développer notre partenariat, la 5G jouant un rôle clé. »