Ida s’apprête à frapper la Louisiane comme un puissant ouragan de catégorie 4, et les hôpitaux sont déjà pleins .

À 7 h HE samedi, l’ouragan Ida est une tempête de catégorie 1 avec des vents maximum de 85 mph, se dirigeant vers le nord-ouest après avoir traversé l’ouest de Cuba pendant la nuit. Cependant, le National Hurricane Center prédit qu’Ida continuera de se renforcer tout au long de la journée alors qu’il passe au-dessus des eaux chaudes du centre du golfe du Mexique. Les dernières prévisions montrent que la tempête deviendra une tempête majeure de catégorie 3 d’ici dimanche matin, et alors qu’Ida s’approche de la côte de la Louisiane, le NHC s’attend à ce qu’elle devienne encore plus intense, faisant de l’atterrissage une tempête de catégorie 4 avec des vents de 140 mph. Cela rendrait Ida plus fort que l’ouragan Katrina au moment où il a atteint la Nouvelle-Orléans en 2005, et le mettrait à égalité avec l’ouragan Laura, qui s’est écrasé dans l’ouest de la Louisiane l’année dernière.

Au moment d’écrire ces lignes, la trajectoire de la tempête semble l’emmener à l’ouest de la Nouvelle-Orléans. Cependant, ce chemin s’est déplacé de plus de 50 milles vers l’est au cours des 12 dernières heures seulement. Ida devrait maintenant toucher terre autour de la ville de Houma, à seulement 80 kilomètres à l’ouest de la Nouvelle-Orléans. Cela signifie non seulement que des vents plus forts, plus de pluie et une onde de choc plus importante sont susceptibles de frapper la région de la Nouvelle-Orléans le jour de l’anniversaire de Katrina, en étant juste à l’ouest de la ville, mais la Nouvelle-Orléans est du côté « sale ». de la tempête; le côté où la propre rotation de la tempête aggrave simplement les choses. L’avertissement de surtension pour la tempête porte désormais des niveaux prévus de 10 à 15 pieds. Dans certaines régions, la surtension peut atteindre 20 pieds, suffisamment haute pour couvrir complètement de vastes zones à plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres. Les zones basses de la côte à l’ouest de la Nouvelle-Orléans devraient être entièrement inondées. Ce que cela signifie pour la ville elle-même sera une série de digues qui protègent la majeure partie de la zone. Cependant, le NHC appelle à “des vents dévastateurs, une montée subite mettant la vie en danger” et des “fortes pluies”.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré l’état d’urgence et a demandé aux habitants de bien vouloir écouter les avertissements. Pour ceux qui se trouvent dans les zones basses de la côte, ces plans devraient être simples : sortez. Les villes portuaires côtières et les zones situées sur plusieurs dizaines de kilomètres à l’intérieur des terres devraient être complètement inondées. Quiconque peut se déplacer doit déménager, et ceux qui ne peuvent pas se déplacer doivent contacter les autorités locales pour connaître les options d’hébergement ou, mieux encore, de transport hors de la zone.

Mais l’avertissement d’Edwards comporte une coda qui n’est pas présente dans la plupart de ces mises en garde : « Il est maintenant temps pour les gens de finaliser leur plan de match d’urgence, qui devrait prendre en compte la pandémie de COVID-19 en cours. »

Au cours des sept derniers jours, la Louisiane se classe derrière le Mississippi et la Floride en ce qui concerne les cas de COVID-19 par habitant. Les hôpitaux de tout l’État sont tout simplement pleins. Non seulement les unités de soins intensifs sont pleines, mais les lits ordinaires sont pleins, les services pédiatriques sont pleins, les salles d’urgence sont pleines. Les patients sont déjà soignés dans des couloirs, des tentes et des parkings transformés en extensions de fortune. Dans des circonstances normales, de nombreux patients hospitalisés seraient déjà en route pour des chambres dans des zones plus sûres, mais avec l’explosion des cas de variante delta dans le sud-est, ces chambres sont déjà pleines. Que ce soit en Louisiane ou au Mississippi, à l’intérieur des terres jusqu’à l’Arkansas ou à l’ouest du Texas, il n’y a tout simplement nulle part où déplacer les patients dans un système de santé confronté à une demande record de lits.

Cela signifie que les hôpitaux – et les infirmières, médecins et ambulanciers déjà épuisés et surchargés de travail – n’ont d’autre choix que de rester où ils sont. Tout le monde peut et devrait partir. Mais ces professionnels de la santé doivent rester avec leurs patients et espérer que les préparatifs pour maintenir l’électricité, l’eau et les fournitures seront adéquats face à une puissante tempête.

Trajectoire prévue de l’ouragan Ida samedi matin

Pendant Katrina, les hôpitaux et les établissements de soins prolongés de la Nouvelle-Orléans et de ses environs se sont retrouvés à court d’électricité, de médicaments et confrontés à la montée des eaux. Cela a généré un certain nombre d’histoires d’horreur, comme celle du Memorial Medical Center, où la question de savoir si les médecins présents étaient des héros, des meurtriers ou les deux reste encore difficile à résoudre.

En 2017, la sécurité des patients et la qualité des soins de santé ont publié « Five Lessons Learned from Katrina ». Malheureusement, l’une de ces leçons était que les évacuations auraient dû être plus étendues, et cela ne semble tout simplement pas possible dans ce cas. Une autre de ces leçons est que les hôpitaux doivent pouvoir transférer les patients et les ressources entre eux, mais le débordement pandémique rend également cela beaucoup moins possible. L’utilité des autres leçons (sur le maintien des lignes d’approvisionnement et le maintien des communications) dépendra de la manière dont chaque établissement a pratiqué la dernière étape : les exercices et la préparation à l’avance.

Une chose est excessivement claire : toute personne qui se trouve dans la région et peut partir doit partir. Toute personne dans la région qui ne peut pas partir devrait chercher un abri. Et tout le monde doit absolument prendre toutes les mesures possibles pour éviter à la fois le COVID-19 et toute blessure.

Dans le sillage d’Ida, il y aura des dommages causés par des vents dévastateurs. Il y aura des inondations à cause d’une onde de tempête massive. Il y aura des crues soudaines, des arbres abattus, des pannes de courant, des routes bloquées et des conditions extrêmement difficiles dues à la combinaison du vent, des ondes et de fortes pluies. La situation va être à la fois extrêmement difficile et extrêmement dangereuse. Et même ceux qui normalement ignorent tout ça devraient courir maintenant, car ce qu’il y aura ne pas être est n’importe quel lit d’hôpital.

Si vous pouvez sortir, sortez. Faites-le en toute sécurité, mais faites-le maintenant, car le temps presse.

Alors que les pires impacts se produiront dans le sud et le sud-est de l’AL/le sud de l’État, les impacts se feront sentir bien loin du centre de la tempête et plus à l’intérieur des terres alors que la tempête se poursuit vers le nord. Gardez cela à l’esprit si vous prévoyez d’évacuer. #lawx #mswx https://t.co/kxGSUhm8GS – NWS La Nouvelle-Orléans (@NWSNewOrleans) 28 août 2021

