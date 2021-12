IDAM House Of Brands acquiert MeeSoGood

IDAM House Of Brands a acquis MeeSoGood, une marque de chocolat et de café. Avec cette acquisition, IDAM House Of Brands vise à obtenir une reconnaissance mondiale pour MeeSoGood, tout en créant une toute nouvelle expérience pour les amateurs de chocolat et de café haut de gamme à des prix abordables. La marque a déjà adopté plusieurs méthodologies dans différents secteurs verticaux pour réaliser sa vision, a-t-elle déclaré dans un communiqué. IDAM House Of Brands détient actuellement 60% des parts de MeeSoGood.

« Avec cette acquisition, IDAM fait son premier pas dans l’industrie agroalimentaire. Aakash et moi sommes enthousiasmés par cette entreprise, étant donné que nous partageons une vision similaire avec MeeSoGood où nous inculquons une approche axée sur le consommateur et un engagement à fabriquer des produits haut de gamme à des prix abordables partout dans le monde », Saahil Nayar, co-fondateur et COO, IDAM House Of Brands, a déclaré.

Le duo mari-femme Vivek Chaturvedi et sa femme Deepali Chaturvedi ont lancé MeeSoGood. La marque propose une variété de chocolats et de cafés aromatisés. La marque vise à fabriquer des chocolats et du café et à devenir le leader d’une industrie qui propose soit des produits haut de gamme à des prix exorbitants, soit des produits inférieurs à la moyenne à des prix abordables, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«Étant un connaisseur de chocolat et de café, j’avais remarqué un manque de produits de première qualité mais abordables pour le grand public. De plus, avec l’aide d’IDAM House Of Brands et de son expertise, nous sommes impatients de présenter notre marque locale et sa gamme de produits haut de gamme aux consommateurs du monde entier », a déclaré Vivek Chaturvedi, co-fondateur de MeeSoGood.

