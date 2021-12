IDAM House Of Brands nomme Saahil Nayar co-fondateur et COO

Nayar a plus de 13 ans d’expérience dans l’industrie de la mode et de la beauté

IDAM House Of Brands, soutenue par Ananta, a nommé Saahil Nayar co-fondateur et COO. Dans son nouveau rôle, Nayar sera responsable de l’expansion des marques du portefeuille d’IDAM ainsi que de la stratégie, de la croissance, de la culture et du marketing. « Sa façon très organisée d’étudier, de planifier et de comprendre en profondeur le comportement des consommateurs, associée à son enthousiasme pour le produit, sera ce qui nous permettra d’atteindre de plus grands sommets et de créer des synergies entre nous. J’ai hâte de franchir de nombreuses étapes avec lui », a déclaré Aakash Anand, fondateur et PDG d’IDAM House Of Brands.

Nayar a plus de 13 ans d’expérience dans l’industrie de la mode et de la beauté. Il a travaillé avec plusieurs marques internationales de luxe et des marques locales haut de gamme telles que Versace, Roberto Cavalli, Ermenegildo Zegna, Revlon, Kama Ayurveda, The Moms Co., entre autres.

Avant de rejoindre IDAM, il travaillait avec The Moms Co. (The Good Glam Group) en tant que vice-président affaires. Il possède une riche expérience dans la mise en œuvre de stratégies d’entrée de marché à 360 degrés pour les marques et dans la conduite de leurs expansions.

« Notre volonté commune de créer des marques locales mondiales et des entreprises efficaces est ce qui nous lie Aakash et moi. Je crois fermement qu’en tant que duo de talent, d’esprit d’équipe et de travail intelligent, nous pouvons définir et célébrer de nouveaux jalons et faire passer IDAM House Of Brands à Rs 300 crore au cours des deux prochaines années », a déclaré Nayar.

Group IDAM est une maison de marques FMCG soutenue par Ananta Capital dans le but de rendre plusieurs catégories allant des soins de la peau, des cosmétiques, des soins pour animaux de compagnie, des consommables quotidiens, etc. accessibles à tous grâce à son approche axée sur le client, a-t-il déclaré dans un communiqué. . La vision avec ses marques de portefeuille est d’être un partenaire conscient et consciencieux dans tous les domaines de la vie pour tous les groupes démographiques et les sexes à travers tous leurs cycles de vie d’âge et d’étape, a-t-il ajouté.

Lire aussi : NODWIN Gaming acquiert 10% du capital de Rusk Media

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.