IDBI Bank a quadruplé grâce au recouvrement des cotisations de Kingfisher et à la hausse des autres revenus

in

La marge nette d’intérêt (NIM) du prêteur s’est améliorée de 125 points de base (pb) en glissement annuel à 4,06 %, mais a baissé de 108 pb, séquentiellement.

Le prêteur privé IDBI Bank a annoncé mercredi une augmentation de 318% en glissement annuel (en glissement annuel) de son bénéfice net à Rs 603 crore pour le trimestre clos en juin 2021, en raison de la hausse des autres revenus et de la récupération du compte Kingfisher Airlines. Le bon résultat a été signalé par le prêteur malgré une augmentation de 84 % en glissement annuel de l’approvisionnement à 2 173 crores de roupies.

Son bénéfice d’exploitation a augmenté de 109% d’une année sur l’autre (YoY) à Rs 2776 crore sur le dos d’une croissance de 41% en glissement annuel du revenu net d’intérêt (NII) à Rs 2.506 crore. La récupération totale de Kingfisher Airlines au cours du trimestre a été de 733 crores de Rs, dont la partie des intérêts de 455 crores de Rs a été reflétée dans le NII et le montant principal de 278 crores de Rs a été indiqué dans les autres éléments de revenu par le prêteur.

Les autres revenus ont augmenté de 63% en glissement annuel et de 39% en glissement trimestriel (QoQ) à Rs 1 639 crore, qui comprenaient l’échange de commissions et le courtage de Rs 404 crore et les revenus de trésorerie Rs 690 crore, entre autres. La marge nette d’intérêt (NIM) du prêteur s’est améliorée de 125 points de base (pb) en glissement annuel à 4,06 %, mais a baissé de 108 pb, séquentiellement.

Rakesh Sharma, MD et PDG d’IDBI Bank, a déclaré : « La position de capital et de liquidité de la banque est solide et continuera d’être le domaine prioritaire. Nous nous attendons à une croissance du crédit de 8 à 10 % d’ici la fin mars 2022. »

La qualité des actifs est restée mitigée au cours du trimestre de juin. Le ratio d’actifs non productifs bruts (APM) du prêteur a augmenté de 34 points de base à 22,71 %, contre des ANP bruts de 22,37 % au trimestre précédent. Cependant, le ratio des ANP nets s’est amélioré de 30 points de base à 1,67 % contre 1,97 % au trimestre de mars. “Nous nous attendons à ce que les GNPA tombent en dessous de 15% en raison du transfert de prêts à la National Asset Reconstruction Company (NARCL) et de la croissance attendue des prêts”, a déclaré Sharma.

La récupération des comptes radiés techniquement s’est améliorée pour atteindre 331 crores de Rs au cours du trimestre de juin, contre 117 crore de Rs au T1FY21 et 269 crore de Rs au T4FY21.

Le prêteur a renforcé son bilan en augmentant le ratio de couverture des provisions (PCR) de 271 points de base à 97,42 % en juin 2021. Alors que le coût des dépôts a baissé de 93 points de base en glissement annuel à 3,72 %, le coût des fonds a baissé de 98 points de base. en glissement annuel à 3,98%. De même, le ratio coûts/revenus nets a diminué de 1923 points de base en glissement annuel à 33,02 % au cours du trimestre de juin.

Les avances ont baissé de 6% en glissement annuel et de 3% en QoQ à Rs 1,56 lakh crore. Cependant, le ratio des entreprises de détail dans les avances brutes s’est amélioré à 62:38 contre 57:43 en juin 2020. Alors que le prêteur est sorti du cadre de mesures correctives rapides de la Reserve Bank of India, la banque vise à élargir sa base de crédit aux entreprises. . “Nous chercherons à nous engager avec les entreprises de manière prudente et calibrée”, a déclaré Sharma.

Les dépôts ont augmenté de 1% en glissement annuel à Rs 2,2 lakh crore, mais ont diminué de 3% séquentiellement. La part du compte d’épargne en compte courant (CASA) dans le total des dépôts s’est améliorée de 489 points de base en glissement annuel à 52,44%, contre 47,55 en juin 2020. IDBI Bank s’efforce de réaliser des synergies commerciales avec LIC.

Pour le trimestre, la banque a effectué une collecte de primes de Rs 32 crore pour LIC et a gagné un revenu de frais de Rs 5 crore, a-t-il déclaré. Le ratio de solvabilité (CAR) s’est établi à 16,23 % au cours du trimestre de juin, contre 13,37 % au 30 juin 2020.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.