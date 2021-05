IDBI Bank Q4 net bondit de 278% sur un NII plus élevé, remboursement d’impôt unique

La marge nette d’intérêt (NIM) s’est établie à 5,14%, en hausse de 227 points de base (pb) séquentiellement.

Le bénéfice net de IDBI Bank pour le trimestre terminé en mars a augmenté de 278% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à Rs 512,2 crore grâce à une hausse du revenu net d’intérêts (NII) et un gain ponctuel de Rs 299,52 crore au titre des remboursements d’impôt pour les années d’imposition FY1998-1999 à FY2000-2001.

La banque a déclaré qu’elle avait mis de côté un autre Rs 1,300 crore de remboursement d’intérêts sur le même revenu fiscal que les provisions pour Covid (Rs 500 crore) et comme provisions accélérées pour les actifs logés dans le Stressed Asset Stabilization Fund (SASF) (Rs 800 crore).

Rakesh Sharma, directeur général et chef de la direction, a déclaré qu’au cours de l’exercice 21, le prêteur avait enregistré sa première année complète de bénéfices après cinq ans de pertes. La banque a quitté le cadre d’action corrective rapide (PCA) le 10 mars. «Nous avons pu récupérer autour de 6 025 crores de roupies et les dérapages étaient également sous contrôle. Cette année, malgré la situation Covid, nos dérapages ont été de Rs 2,382 crore. Nous avions pour objectif de maintenir les dérapages en dessous de 2%, ce à quoi nous avons réussi. Notre efficacité de collecte s’est également améliorée et nous sommes maintenant au niveau pré-Covid de 95% », a-t-il déclaré.

Le bénéfice d’exploitation avant provisionnement a augmenté de 54% en glissement annuel à Rs 2 879 crore. Le NII, ou la différence entre les intérêts gagnés et les intérêts dépensés, a augmenté de 37,5% en glissement annuel à Rs 3 240 crore. La marge nette d’intérêt (NIM) s’est établie à 5,14%, en hausse de 227 points de base (pb) séquentiellement.

Les provisions ont augmenté de 55% en glissement annuel à 2 456,65 crores de roupies au T4FY21. La performance de la qualité des actifs a été mitigée, le ratio des actifs bruts non performants (NPA) s’étant amélioré à 22,37% au T4FY21 contre 23,52% au trimestre précédent. Le ratio NPA net a augmenté de trois points de base à 1,97%, contre 1,94% au trimestre de décembre. Le ratio de couverture des provisions (PCR) s’est amélioré à 96,9% au 31 mars 2021 contre 95,9% au 31 décembre 2020.

IDBI Bank a l’intention de maintenir le coût du crédit et le taux de dérapage à moins de 1,5% et 2%, respectivement, sur une base soutenue. Il visera NIM à rester au-dessus de 3%. D’ici FY24, il entend atteindre un retour sur actif (RoA) de 1%. Pour FY22, l’objectif est un rendement des capitaux propres (RoE) de 12%. Le RoA du T4FY21 s’établit à 0,7%.

Le total des dépôts de la banque a augmenté de 4% en glissement annuel à Rs 2,31 crore lakh à la fin de mars 2021. La valeur du compte d’épargne en compte courant (CASA) auprès de la banque s’élevait à Rs 1,16 crore lakh. La part de CASA dans le total des dépôts s’améliore à 50,45% au 31 mars 2021, contre 47,74% au 31 mars 2020.

Les avances brutes ont chuté de 5,7% en glissement annuel à Rs 1,62 lakh crore en mars 2021. Les prêts au détail représentaient 62% du portefeuille total de prêts. Après sa sortie du cadre PCA, IDBI Bank reviendra au crédit dans le segment des entreprises. Il s’attend à une croissance de 8 à 10% du portefeuille d’entreprise au cours de l’exercice 22 et à une croissance de 10 à 12% des actifs de détail structurés.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.