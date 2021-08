IDBI Bank Recruitment 2021 : candidatures sollicitées pour des postes vacants à 920 postes de direction

Notification de recrutement IDBI Bank

Notification de recrutement IDBI 2021 pour 920 postes de direction : La Banque IDBI a lancé un appel à candidatures en ligne pour le recrutement de 920 cadres sur une base contractuelle pour différentes succursales et bureaux de la banque. Le processus de recrutement se déroulera strictement sur la base d’un concours ouvert, précise la notification. Le processus de candidature en ligne a commencé le 4 août et la dernière date pour postuler est le 18 août 2021.

Les candidats intéressés et éligibles peuvent rechercher la notification détaillée sur le site officiel idbibank.in et postuler. Le contrat sera en place pour un an avec la possibilité d’une prolongation de deux ans en fonction des performances satisfaisantes, de la disponibilité des postes vacants et de l’obtention des certifications e-learning requises. L’examen en ligne aura lieu le 5 septembre.

Recrutement IDBI 2021 Détails du poste :

Cette campagne de recrutement permettra de pourvoir 920 postes vacants de cadres de l’IDBI.

Recrutement IDBI : Diplôme d’études

Un candidat doit avoir obtenu au moins 55% (50% pour SC/ST/PWD) d’une université reconnue. Le pourcentage de notes doit être obtenu en divisant le total des notes obtenues par le candidat dans toutes les matières de tous les semestres/année(s) par les notes maximales agrégées dans toutes les matières sans distinction de spécialisation/option/matière optionnelle supplémentaire, le cas échéant .

Recrutement IDBI 2021 : Limite d’âge

Les candidats au poste susmentionné doivent être âgés de 20 à 25 ans. La date limite pour les critères d’éligibilité (Âge et Qualification)

Recrutement IDBI : Rémunération consolidée

Selon la notification, c’est 29 000 Rs/- par mois la première année, 31 000 Rs/- par mois la deuxième année et 34 000 Rs/- par mois la troisième année de service. La personne nommée n’a droit à aucune prestation de retraite de quelque nature que ce soit. De plus, la personne nommée n’a droit à aucune gratification ni à aucun avantage du fonds de prévoyance. Cependant, les cadres seraient couverts par les règles IBLNPS, 2011. La période contractuelle de service. ne serait pas pris en compte pour les prestations de retraite / prestations terminales, au cas où la personne nommée serait envisagée pour une nomination dans les services d’IDBI Bank en tant qu’employé régulier à temps plein à un stade ultérieur.

Recrutement IDBI : Dates importantes

Inscription en ligne : 04 août 2021 au 18 août 2021

Paiement des frais de dossier/frais de communication : au plus tard le 18 août

Date du test en ligne dans tous les centres : 05 septembre 2021

