IDBI Bank vendra les NPA de Sew Infrastructure d’ici le 20 août

La vente d’actifs aux ARC, aux banques, aux sociétés de financement non bancaires et aux institutions financières se fera « en l’état où est et telle quelle est la base » et sans recours à l’IDBI Bank.

IDBI Bank a lancé un appel d’offres à des sociétés de financement non bancaires, à des sociétés de reconstruction d’actifs (ARC), à des banques et à des institutions financières pour vendre les actifs non productifs (NPA) de Sew Infrastructure d’ici le 20 août. La société doit Rs 80,53 crore à IDBI Bank et au le prix de réserve pour les NPA a été fixé à Rs 25 crore par le prêteur.

Les soumissionnaires intéressés doivent soumettre leurs manifestations d’intérêt avant le 5 août et terminer l’exercice de diligence raisonnable avant le 19 août. La soumission des offres doit être terminée avant 15 heures le 20 août, tandis que l’ouverture des offres aura lieu à 17 heures le même jour. . La vente d’actifs aux ARC, aux banques, aux sociétés de financement non bancaires et aux institutions financières se fera « en l’état où est et telle quelle est la base » et sans recours à l’IDBI Bank.

SEW Infrastructure, basée à Hyderabad, propose des services aux projets de construction de génie civil, tels que tunnels, transport d’électricité, génie de la santé publique, bâtiments commerciaux, développement immobilier, barrages, barrages, structures industrielles et ports.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.