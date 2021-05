IDC: Apple domine le marché des tablettes au premier trimestre 2021

D’un trimestre à l’autre, Apple domine le marché des tablettes avec l’iPad. Selon un rapport préliminaire d’IDC, la société détient 31,7% de part de marché dans ce segment, suivie de Samsung avec 20,0% seulement. Ces données représentent les mois de janvier, février et mars.

Alors qu’une grande partie du monde est toujours confrontée à la pandémie COVID-19, les ventes de tablettes et de Chromebooks restent en feu. Les tablettes ont connu un premier trimestre exceptionnel de 2021 (1T21) avec une croissance de 55,2% d’une année sur l’autre et des expéditions totalisant 39,9 millions d’unités, selon les données préliminaires de l’International Data Corporation

La dernière fois que le marché des tablettes a augmenté autant, c’était en 2013 avec une croissance de 56,9% d’une année sur l’autre.

«Bien que les déploiements de vaccins et le retour des entreprises dans les bureaux puissent ralentir la tendance du travail à domicile, nous sommes encore loin de revenir à des conditions de travail« normales »et la demande de comprimés, en particulier détachables, devrait se poursuivre pendant un certain temps, »A déclaré Anuroopa Nataraj, analyste de recherche chez IDC’s Mobility and Consumer Device Trackers.

Quant à Apple, les résultats préliminaires montrent que la société a expédié 12,7 millions d’iPad au premier trimestre 2021, avec une part de marché de 31,7%. C’est une croissance de 64,3% d’une année sur l’autre. La société Cupertino est suivie par Samsung, Lenovo, Amazon et Huawei.

La semaine dernière, Apple a annoncé un bénéfice record au deuxième trimestre 2021 avec 89,6 milliards de dollars de revenus. Bien que la société ne déclare pas de ventes unitaires pour aucun de ses produits matériels, l’iPad a connu une croissance de 79% par an:

47,94 milliards de dollars: iPhone (en hausse de 65%) 9,1 milliards de dollars: Mac (en hausse de 70% en glissement annuel) 7,81 milliards de dollars: iPad (en hausse de 79% en glissement annuel) 7,84 milliards de dollars: appareils portables, maison et accessoires (en hausse de 24% en glissement annuel) 16,9 milliards de dollars: services (en hausse 26% YOY)

Voici ce que Tim Cook a dit à propos du deuxième trimestre 2021:

«Ce trimestre reflète à la fois la manière durable dont nos produits ont aidé nos utilisateurs à affronter ce moment de leur vie, ainsi que l’optimisme que les consommateurs semblent ressentir quant à des jours meilleurs pour nous tous», a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. «Apple est dans une période d’innovation de grande ampleur dans notre gamme de produits, et nous restons concentrés sur la manière dont nous pouvons aider nos équipes et les communautés dans lesquelles nous travaillons à sortir de cette pandémie dans un monde meilleur. Cela commence certainement avec des produits comme le tout nouvel iMac et l’iPad Pro, mais cela s’étend à des efforts tels que les 8 gigawatts de nouvelle énergie propre que nous contribuerons à mettre sur le réseau et notre investissement de 430 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 5 prochaines années. . »