IDC : les livraisons de Mac ont continué de croître au deuxième trimestre, mais des signes de ralentissement apparaissent

Apple devrait publier ses derniers résultats trimestriels le 27 juillet, mais les nouvelles données des analystes d’IDC donnent aujourd’hui un aperçu de ce à quoi s’attendre. Selon les dernières données, Apple a vu les livraisons de Mac augmenter de près de 10 % au cours du deuxième trimestre 2021 par rapport au même trimestre de l’année dernière, malgré les livraisons mondiales de composants.

Pour l’ensemble de l’industrie des PC, les analystes d’IDC indiquent que les livraisons ont atteint 83,6 millions d’unités au cours du trimestre, en hausse de 13,2% d’une année sur l’autre. Malgré la croissance continue, cependant, les analystes avertissent qu’il y a des signes précurseurs d’un ralentissement de la croissance. Cela vient après trimestre après trimestre de forte croissance tirée par une augmentation du travail à distance et de l’apprentissage à distance au milieu de la pandémie de COVID-19.

Bien que la croissance annuelle reste assez élevée, elle a commencé à ralentir car le taux de croissance de 13% au 2T21 est bien inférieur à la croissance de 55,9% au 1T21 et de 25,8% au 4T20. “Le marché fait face à des signaux mitigés en ce qui concerne la demande”, a déclaré Neha Mahajan, analyste de recherche senior au sein du groupe Devices and Displays d’IDC. « Avec la réouverture des entreprises, le potentiel de demande dans le segment commercial semble prometteur. Cependant, il existe également des indicateurs précoces de ralentissement de la demande des consommateurs, car les gens modifient leurs priorités de dépenses après près d’un an d’achat agressif de PC.

Pour Apple, en particulier, IDC estime les livraisons de Mac à 6,16 millions d’unités, contre 5,63 millions d’unités au même trimestre l’année dernière. Cela donne à Apple une part de 7,4% de l’industrie des PC, en légère baisse par rapport à 7,6% au même trimestre l’année dernière. Cela fait d’Apple le quatrième plus grand fournisseur, légèrement devant Acer et derrière Dell, HP et Lenovo.

Comme toujours, il est important de se rappeler que les données d’IDC sont basées sur des données et des sondages sur la chaîne d’approvisionnement et doivent être traitées avec un certain scepticisme. . . Apple fournira de la couleur sur ses livraisons de Mac lors de son rapport sur les résultats du 27 juillet, mais la société ne déclare les ventes unitaires pour aucun de ses produits.

Apple a averti que les pénuries de puces pourraient avoir un impact sur ses activités, en particulier le Mac et l’iPad.

