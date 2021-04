Idée d’investissement superhit: dépôts fixes à valeur ajoutée

De nos jours, les dépôts fixes peuvent être effectués à tout moment, de n’importe où. On peut réserver / ouvrir un FD en ligne via Internet banking ou mobile banking. Ainsi, l’ouverture de compte FD n’est pas plus fastidieuse puisqu’elle peut se faire en consacrant quelques minutes sur votre ordinateur ou votre téléphone portable.

La perturbation était le mot-clé du secteur bancaire alors que l’apparition de Covid-19 commençait à déstabiliser les clients et les entreprises. Cela impliquait une forte concentration sur la numérisation et la mise au point de produits d’investissement de qualité supérieure qui donnent un coup de main dans des moments difficiles comme ceux-ci.

Nous avons vu que la croissance des dépôts fixes des banques est restée saine malgré les taux d’intérêt. Ils ont été une avenue d’investissement fiable pour nous les gens. Pendant la pandémie, de nombreux clients aisés n’avaient pas de moyens de dépenser. Ces fonds accumulés ont été préférables pour être déposés en tant que dépôts à terme, car d’autres classes d’actifs ont donné des rendements instables. Les marchés boursiers sont une autre raison. De nombreux investisseurs se tournent vers les dépôts fixes (FD) pour se diversifier, car les marchés sont à leur plus haut niveau historique.

Il y a des dépôts fixes qui viennent avec une assurance-vie gratuite sans aucun contrôle médical dans lequel la couverture est égale au montant FD (cela est soumis à la limite de temps et d’âge et au montant maximum assuré). En revanche, une autre option FD vous permet d’opter pour une consultation médicale gratuite sur une plateforme virtuelle, à la fois réconfortante et sûre. Ces FD ont certaines restrictions d’âge et d’ancienneté, car la Banque les met gratuitement à disposition. Cependant, les FD de premier niveau offrent plus d’avantages aux déposants. Sans oublier que la FD propose également des taux d’intérêt sur les dépôts très attractifs. Tout cela est rendu possible grâce à des partenariats avantageux entre les banques et les compagnies d’assurance-vie du pays.

Le dépôt est spécifiquement pour ceux qui veulent garer leur argent intelligemment. En raison des avantages, les clients continuent de renouveler le FD et l’argent reste en sécurité avec la banque à long terme. Les clients testent les services exemplaires avec une telle offre, puis augmentent le montant qu’ils aiment les services. Cela crée un sentiment de confiance et de transparence entre le client et la banque.

Les FD bancaires jusqu’à un montant de 5 lakh de roupies sont assurées conformément aux directives de la RBI. Les clients peuvent être assurés de leur investissement dans des FD bancaires qui offrent des taux d’intérêt supérieurs et attractifs. De nombreux journaux et sites Web populaires fournissent des mises à jour hebdomadaires et des informations sur les taux FD pour les dépôts des citoyens ordinaires et des personnes âgées.

Par Praveen Kutty, Head Retail Banking chez DCB Bank

