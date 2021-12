Idées cadeaux de dernière minute pour les choses que les enfants veulent vraiment

Les vacances approchent à grands pas et le temps presse pour que les cadeaux soient livrés à temps. Heureusement, j’ai quelques idées qui pourraient faire le cadeau parfait. Alors, si vous vous dépêchez, voici quelques cadeaux technologiques de dernière minute pour les enfants qui pourraient encore arriver à temps. Car même si, en tant qu’adultes, nous savons que c’est la pensée, et non l’objet, qui compte, les enfants continuent d’apprendre ce concept, et nous voulons leur faire plaisir.

Bien qu’il existe de nombreux appareils électroniques à vendre pour les enfants, il y a certaines choses que vous voudrez considérer avant d’acheter quelque chose et de le remettre à un enfant. Lors de l’événement de magasinage Prime Day plus tôt cette année, j’ai évoqué quelques idées auxquelles réfléchir, et elles s’appliquent tout autant maintenant qu’elles le faisaient alors. La plus importante de ces idées est le contrôle parental et la sécurité, et j’ai trouvé des éléments qui cochent ces cases et plus encore.

Oui, c’est vrai, les enfants de tous âges passent pas mal de temps à utiliser la technologie de diverses manières. Mais l’astuce en tant que parents, tantes, oncles, grands-parents ou amis est de trouver des choses qui permettent aux enfants de trouver de la joie de manière à stimuler l’esprit et peut-être même à renforcer nos liens avec eux. De cette façon, nous pouvons offrir aux enfants ce qu’ils veulent vraiment : des gadgets connectés.

Dans une enquête menée auprès de 1 000 adultes, Xfinity et Wakefield ont découvert que « 64 % des parents disent que leurs enfants préféreraient le Wi-Fi à leur meilleur jouet sur leur liste de souhaits pour les vacances ». En plus des enfants qui apprécient de rester connectés, ils ont découvert que « 50 % des Millennials et presque autant de membres de la génération X (47 %) sont tout à fait d’accord pour dire que le Wi-Fi est devenu plus central dans leurs célébrations de vacances aujourd’hui qu’avant la pandémie ».

Les résultats de l’enquête ne sont pas un choc complet, mais soulignent seulement à quel point les gens apprécient Internet.

Supposons que vous ne disposiez pas d’une connexion Internet fiable et rapide pour répondre aux besoins de connectivité de l’ensemble du foyer dans toute la maison. Dans ce cas, la mise à niveau de votre routeur est un cadeau qui peut continuer à offrir. Une bonne connexion Wi-Fi est vitale, en particulier lorsque votre vitesse de téléchargement Internet affecte les appels vidéo, ce qui peut parfois être le seul moyen pour les familles de se réunir pendant les vacances chargées. Ainsi, même si cela peut ne pas exciter un enfant, choisir un excellent routeur Wi-Fi rendra non seulement ces appels plus fluides, mais ces autres idées de cadeaux ci-dessous fonctionneront encore mieux.

Une chose qui peut rendre de nombreux jeunes heureux est de leur offrir l’une des meilleures tablettes Android pour les enfants. Il existe de nombreux choix intéressants et, dans de nombreux cas, les tablettes Fire Kids d’Amazon font parfaitement l’affaire. C’est à cause de leur prix et grâce au fantastique logiciel Amazon Kids+ qui apporte un contenu et un contrôle parental adaptés aux enfants. Amazon propose une variété d’options dans l’espace tablette de l’enfant, et décider de celle qui convient le mieux à votre enfant peut être déroutant. Ne vous inquiétez pas, j’ai un guide pratique pour vous.

Bien que les tablettes Amazon Fire Kids aient accès à plus de 20 000 applications, jeux, livres, films et plus dans la bibliothèque organisée juste pour eux, parfois, en tant que parent, je veux éviter les distractions des « trucs supplémentaires » – et en que je veux dire des jeux et des vidéos. C’est là qu’intervient parfaitement l’excellent Amazon Kindle Paperwhite Kids. Il donne aux enfants l’accès à tous les livres appropriés sans les distractions d’autres contenus, mais avec tous les autres grands avantages du programme Amazon Kids+, comme sa garantie sans souci de deux ans.

Si votre enfant est comme mon fils de 9 ans, il est peut-être déjà en train de demander un smartphone. Ne vous méprenez pas ; il existe certaines options qui en font un excellent téléphone pour les enfants. Mais encore une fois, si vous êtes comme moi, vous n’êtes peut-être pas encore prêt pour ce saut. Alors, ma femme et moi avons fait un compromis avec une montre connectée pour enfants.

En suivant cette voie, notre fils pourrait suivre son activité, nous appeler ou nous envoyer un message s’il le voulait/en avait besoin, et même écouter de la musique sur sa montre préférée – la TickTalk 4. J’aime cette montre aussi parce qu’elle dispose d’un excellent contrôle parental et , si nécessaire, nous pouvons utiliser la position GPS pour nous assurer qu’il s’est rendu à l’école en toute sécurité. Une autre montre un peu plus simple à utiliser, mais offrant une tranquillité d’esprit parentale, est la Gabb Watch.

Pour les enfants qui ne sont pas prêts pour une smartwatch connectée mais qui veulent quand même se sentir comme les adultes avec leurs wearables, le Garmin vivofit Jr 3 est une excellente option à considérer. Il permet aux enfants de suivre leur activité, de dormir, de régler des minuteries et même de gagner des récompenses en effectuant des tâches que vous pouvez définir dans l’application compagnon. S’il y a d’autres membres de la famille avec des montres intelligentes Garmin, les enfants peuvent participer aux défis amusants avec eux.

Il existe des accessoires qui font de merveilleux cadeaux pour les enfants à associer avec des gadgets qu’ils ont déjà.

D’accord, vous essayez donc de trouver un cadeau pour un enfant qui a peut-être déjà les idées que nous avons décrites ci-dessus, ou vous ne voulez pas acheter d’appareil connecté – alors envisagez un accessoire comme une excellente paire d’écouteurs pour enfants. Les écouteurs pour enfants ne se limitent pas à être plus petits. Il s’agit également de s’assurer qu’ils protégeront l’ouïe de l’enfant lors de leur utilisation.

ONANOFF fabrique des BuddyPhones, et ils font partie des meilleures marques d’écouteurs pour enfants. Cette année, ils ont sorti trois excellents choix avec une bonne gamme de prix et de fonctionnalités. Il y a l’Explore+, qui sera facile à utiliser pour les plus jeunes. Le Play+ présente à la fois une connectivité filaire et sans fil et une gamme de niveaux de volume maximum sûrs. Ensuite, le Cosmos+ haut de gamme a tout ce que le Play+ fait, mais dans un package encore plus confortable et avec une suppression active du bruit. Pour les écouteurs qui permettent à votre enfant d’entendre son son sans bloquer le reste du monde, le casque pour enfants imoo Ear-care est une excellente option.

En tant que parent, j’essaie toujours de trouver des moyens de permettre à mes enfants de faire l’expérience de la technologie de manière sûre tout en m’assurant qu’ils ne se laissent pas entraîner. La technologie parentale commence à fleurir, grâce à de nombreux produits dont j’ai parlé ici et à d’autres, comme le nouvel Amazon Glow. Donc, si vous voulez offrir à l’enfant de votre vie le gadget ou l’accessoire connecté dont il a vraiment besoin pour les vacances, vous feriez mieux de vous dépêcher avant qu’il ne soit trop tard.

