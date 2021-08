Idées cadeaux pour le 18e anniversaire 2021 – Quoi acheter à un jeune de 18 ans

Courtoisie

Il n’y a aucun doute à ce sujet : avoir 18 ans est une étape importante pour la FA. C’est le moment où vous pouvez légalement prendre vous-même une tonne de décisions qui changent votre vie, comme vous faire tatouer, poursuivre quelqu’un (Big Legal Energy) ou acheter un billet de loto. Sans oublier que c’est aussi une année importante remplie de transitions. Donc, en tant que donneur de cadeaux, il y a une grande responsabilité de s’assurer que votre cadeau correspond à tout ce qui se passe dans la vie d’un jeune de 18 ans. (Pas de pression!)

Avant de paniquer, j’ai rassemblé quelques idées de cadeaux pour le 18e anniversaire vraiment mignonnes – et vraiment cool. Il y a aussi un petit quelque chose pour chaque type de 18 ans. Donc, que votre cadeau soit quelqu’un qui va à l’université et a besoin d’un relooking de dortoir ou un amoureux des bijoux qui n’a jamais l’air d’avoir trop d’accessoires, je suis là pour vous. Et oui, il y a même un anneau lumineux pour selfie inclus. (Bravo à tous les vloggers !) Tendance, intemporel ou extravagant – ce petit guide de cadeaux contient tout ce dont vous avez besoin pour faire du 18e anniversaire de quelqu’un son meilleur anniversaire.

1

cette literie de luxe

Housse de couette en lin 100% lin au curcuma

140,00 $

Un anniversaire adulte appelle une literie adulte ! Cette magnifique housse de couette en lin est disponible en 23 (!) Couleurs, il y en a donc pour tous les goûts.

2

ces shorts de survêtement

Short de teinture pour vêtements pour femmes October’s Very Own octobersveryown.com

98,00 $

La cerise sur le gâteau de toute garde-robe remplie de loisirs sportifs est une paire de shorts de survêtement, les amis. Et October’s Very Own (la marque de vêtements de Drake, ICYMI) fabrique les sweats les plus confortables connus de l’homme.

3

ce planteur de baskets

Air Jordan 1 Sneaker Planter Plantsketball etsy.com

70,00 $

Oui, cette sneaker Air Jordan 1 est en fait une jardinière. Complétez le look avec une plante succulente ou aérienne, et le tour est joué. (Ou, vous pouvez toujours emprunter la voie des fausses plantes si votre cadeau n’a pas la main verte.)

4

cette veste en jean noir

Veste en jean Kelsey Universal Standard universalstandard.com

124,00 $

Une partie de devenir un adulte signifie organiser la garde-robe parfaite. Et quel meilleur endroit pour commencer que l’essentiel. Entrez : une parfaite veste en jean noir, disponible dans les tailles 00-40.

5

ce haut-parleur intelligent

Nest Audio – Enceinte intelligente Google bestbuy.com

99,99 $

Euh, un haut-parleur intelligent qui répond à votre voix et se décline dans une teinte vert sauge digne d’Instagram ? Compter! JE! Dans!

6

ce pichet haut de gamme

Pichet Wave de Sophie Lou Jacobsen en rose et ambre Bedthreads.com

295,00 $

Parfait pour pimenter un petit appartement ou un dortoir, ce pichet est la pièce de déclaration ultime. Et ce n’est pas seulement pour les boissons ! Ajoutez un bouquet de fleurs et transformez ce pichet en vase chic.

7

ce bureau debout

Bureau debout Modish Flexispot flexispot.com

699,99 $

Améliorez n’importe quel dortoir, bureau de chambre ou bureau à domicile avec cette beauté. Parfait pour étudier ou parcourir TikTok, un bureau debout est l’ultime changeur de jeu pour adultes.

8

ce joli chapeau de seau

Bob pour femme Loeffler Randall amazon.com

60,00 $

Compléter n’importe quel ensemble avec un chapeau de seau est toujours une bonne idée. Et comment pourriez-vous vous tromper avec une option vichy rose ? (Indice : vous ne pouvez pas.)

9

ce sac recouvert de coquillages

Cabas Kokoye Noir Petit Kouraj Petit Kouraj

175,00 $

Ce n’est un secret pour personne que l’esthétique ~ Coconut Girl ~ de TikTok fait le tour, et ce sac est un moyen vraiment luxueux d’obtenir le look.

dix

ce haut au crochet

Lillian Daisy Tank The Series NY theseriesny.com

120,00 $

Non seulement ce débardeur marguerite au crochet est absolument tendance et adorable, mais il est également fabriqué sur commande dans les tailles 2XS-4XL. Nous aimons une marque de taille inclusive!

Onze

Un livre d’auto-assistance

Presque adulte : tout ce que vous devez savoir pour vous mettre ensemble (en quelque sorte) Arden Rose amazon.com

9,99 $

S’ils ne le savent pas déjà, devenir adulte est difficile. Ce livre rendra le processus un peu plus fluide avec quelques moments LOL.

12

cette lumière annulaire selfie

Lampe annulaire rechargeable à clipser

À la maison ou à l’extérieur, cette petite lampe annulaire change la donne. De plus, il est assez petit pour tenir dans à peu près n’importe quel sac !

13

ce collier chaîne surdimensionné

Chaîne à maillons surdimensionnée Napier vintage Napier serendipitous-project.com

100,00 $

Ce n’est pas parce que vous devenez adulte à 18 ans que vous devenez soudain étouffant. Cette chaîne en or surdimensionnée est suffisamment polyvalente pour être portée avec des looks décontractés de tous les jours et des tenues de boss au bureau.

14

Un livre personnalisé

18e anniversaire Milestone Edition Le livre de tout le monde thebookofeveryone.com

40,00 $

Il n’y a pas de meilleure façon de célébrer le grand 1-8 qu’en revenant sur les meilleurs moments des 18 dernières années. Avertissement : voir toutes ces photos de bébé et ces flashbacks les rendra certainement tout pâteux à l’intérieur.

quinze

ce soutien-gorge douillet

Soutien-gorge triangle confortable Floatley floatley.com

39,00 $

Une partie de l’âge adulte consiste à trouver la version confortable de tout, y compris les soutiens-gorge. Ce médiator réglable sans fil est aussi polyvalent que mignon.

16

cette coque de téléphone néon

Sourires acides – Vert fluo Casetify casetify.com

54,00 $

Ne sous-estimez jamais le pouvoir d’une jolie coque de téléphone, les gens. Ils sont l’accessoire technologique ultime, et ce néon BB est trop cool pour les mots.

17

Un appareil photo rétro

Instax Mini 11 Fujifilm amazon.fr

79,99 $

Je sais que nous vivons dans un monde où tout est high-tech. Mais, croyez-moi, la génération Z est GRANDE sur les tendances des années 90. C’est pourquoi un appareil photo à l’ancienne est un cadeau intelligent pour eux.

18

cette parfaite paire de nuances

Cigarello— Chocolate Velvet Canyon Velvetcanyon.com

289,00 $

Tout le monde a besoin d’une paire de lunettes de soleil qui durera longtemps. Offrez à votre jeune de 18 ans préféré des lunettes de soleil qu’ils ne peuvent pas simplement accrocher à la pharmacie.

19

ce duo crème gloss bombe

Gloss Bomb Cream : Duo pour les lèvres Doubletake Fenty Beauty fentybeauty.com

29,00 $

Honnêtement, y a-t-il quelque chose de plus cool que Fenty Beauty ? Cet ensemble de brillants à lèvres est vraiment un si bon cadeau que je veux me l’envoyer.

vingt

Une carte magnifique

Carte d’anniversaire Dorcas crée etsy.com

4,32 $

Si vous avez quelques mots à dire, prenez une carte d’anniversaire avec une jolie illustration sur la couverture et déposez quelques lignes à l’intérieur.

vingt-et-un

cette paire de chaussons tendance

Fluff ouais glisse

Les claquettes UGG Fluff Yeah sont à la fois tendance et intemporelles. Sans oublier qu’ils sont extrêmement confortables.

22

Un miroir bien éclairé

Grand miroir de courtoisie éclairé

Chende amazon.com

Pour les amateurs de maquillage, cette vanité est un must. Ces ampoules de style Old Hollywood sont bien meilleures que l’éclairage moyen d’une salle de bain.

2. 3

Une bougie apaisante

Bougie d’aromathérapie CrystalBliss EmanateEssentials etsy.com

21,50 $

Montrez-leur qu’il n’y a rien à craindre avec une bougie d’aromathérapie relaxante qui contient des cristaux et des herbes.

24

ces petits câlins coeur

HEART HUGGIES Bon Bon Whims bonbonwhims.com

38,00 $

Portées ensemble ou séparément, il est indéniable que ces boucles d’oreilles en forme de cœur sont trop adorables pour être laissées de côté. Et ils sont disponibles dans tellement de couleurs amusantes, vous pouvez donc les mélanger et les assortir à votre guise!

25

Une paire de baskets

Vieille école

Les vans ne se démoderont jamais, jamais. Cette paire a une mise à jour 2021 avec une finition tie-dye.

26

Une paire d’écouteurs high-tech

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil

Tout le monde serait excité pour les AirPod !!

