Identifié les biomarqueurs qui rendent le Covid-19 plus grave chez certains patients

Depuis l’émergence de COVID-19 il y a plus d’un an et demi, la communauté scientifique et médicale a confirmé que l’infection à coronavirus SRAS-CoV-2 Elle provoque différentes présentations de la maladie, avec des groupes de patients évoluant vers une forme critique qui nécessite une admission en réanimation et une ventilation mécanique invasive.

Depuis le début de la pandémie, l’un des principaux axes d’étude a été d’essayer de prédire quels patients pourraient être plus susceptibles de développer une forme critique de COVID-19[feminine, un objectif pour lequel il est essentiel de définir les biomarqueurs les plus adaptés.

Aujourd’hui, on sait que le SRAS-CoV-2 peut partiellement échapper à la réponse immunitaire chez certains patients, ce qui pourrait être lié à la gravité de la maladie, et que la réponse immunitaire adaptative cellulaire est importante pour lutter contre l’infection.

Une équipe de chercheurs de Centre National de Microbiologie (CNM) de l’ISCIII a mené une enquête qui a analysé différents indicateurs immunologiques qui peuvent être utiles pour prédire la gravité de COVID-19.

Les résultats de ces travaux, publiés dans la revue Frontières en immunologie, soulignent que la lutte contre l’infection par le SRAS-CoV-2 ne doit pas seulement se concentrer sur la réduction des réponses inflammatoires disproportionnées, qui réduisent l’efficacité de la réponse immunitaire, mais aussi sur la provocation d’une réponse cytotoxique efficace contre les cellules infectées qui permet de réduire la réplication virale de le virus.

Dans cette étude, l’équipe de Institut de Santé Carlos III a analysé divers paramètres liés à la réponse immunitaire cellulaire au virus dans des échantillons de sang de 109 patients présentant différentes présentations de COVID-19[feminine.

Ces patients ont été recrutés dans les hôpitaux et les centres de soins primaires de Madrid lors de la première vague de la pandémie, entre avril et juin 2020.

Les analyses montrent que les patients hospitalisés atteints des formes les plus graves de COVID-19 ont montré une puissante réponse inflammatoire qui ne s’est pas traduite par une réponse immunitaire efficace.

Qu’est-ce qui fait empirer le Covid-19 ?

Les chercheurs du CNM expliquent que, malgré des taux élevés de cellules immunitaires cytotoxiques capables de combattre le virus, telles que les cellules T, les cellules Natural Killer et les lymphocytes CD8+, ces patients qui ont développé une maladie très grave présentaient « des marqueurs de déplétion immunitaire et un déficit cytotoxique fonctionnalité contre les cellules cibles infectées par le SARS-CoV-2′.

En d’autres termes, les armes du système immunitaire ne fonctionnaient pas correctement.

Ce statut hyperinflammatoire des patients, accompagnés d’un peu réponse cytotoxique de vos cellules immunitaires, semble être associé à la présence de biomarqueurs potentiels de mauvais pronostic au cours de la maladie.

Concrètement, ces biomarqueurs détectés chez les patients les plus graves seraient les suivants :

Faibles niveaux de lymphocytes T CD8 & pm; avec récepteur gamma-delta Très faible nombre de lymphocytes CD4 + T Augmentation des niveaux de cellules T régulatrices (Tregs) Diminution des niveaux plasmatiques d’interleukine 2 (IL-2) Diminution de la capacité de différenciation des lymphocytes Th1.

Après avoir défini et analysé cette « carte » des biomarqueurs communs liés aux formes plus sévères de COVID-19, les chercheurs ont conclu que la réponse immunitaire chez ces patients était caractérisée par une réponse cytotoxique inefficace dans la lutte contre le virus.

Les chercheurs Mayte Coiras, Lorena Vigón et María Rosa López-Huertas sont les principaux signataires des travaux, auxquels ils participent également Montserrat Torres, Sara Rodríguez-Mora, Elena Mateos, Javier García-Pérez et José Alcamí, tous de la Unité d’Immunopathologie du Sida du CNM-ISCIII.

Des équipes des hôpitaux Ramón y Cajal, Puerta de Hierro, Severo Ochoa et El Escorial de Madrid ont également participé à l’étude, ainsi que des médecins du Centre de santé Pedro Laín Entralgo à Alcorcón, des chercheurs du Université Polytechnique de Madrid et des scientifiques de la Université de l’Utah, aux Etats-Unis.

L’étude de ces biomarqueurs de gravité peut faciliter la compréhension de la réponse immunitaire associée aux formes plus ou moins sévères de COVID-19, et ainsi ouvrir de nouvelles voies dans la recherche de médicaments capables de contrôler l’infection.