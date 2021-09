Identifier, impliquer et évaluer nos parties prenantes

Combien de parties prenantes sont impliquées dans le parcours d’achat B2B complexe et à haute valeur ajoutée typique ? Il est juste de dire que le nombre est souvent plus important que ce que le vendeur moyen pense, encore moins avec lequel il est en contact étroit.

Diverses études ont mis le nombre moyen de parties prenantes actives entre 5 et 12 dans les décisions d’achat importantes et complexes – et dans certains cas, le nombre sera encore plus élevé.

Ceci est important car les organisations ont appris par une expérience douloureuse que les décisions autocratiques et descendantes aboutissent rarement à une mise en œuvre réussie.

Dans l’environnement de gestion de recherche de consensus d’aujourd’hui, sans le soutien d’un large éventail de parties prenantes clés, les décisions sont susceptibles d’être retardées ou abandonnées.

C’est pourquoi il n’a jamais été aussi important pour les vendeurs d’identifier, d’engager, d’évaluer et de construire des relations positives avec autant de membres du groupe de parties prenantes de leurs clients potentiels que possible…

Alors, que devons-nous savoir sur le groupe de parties prenantes ? Premièrement, nous devons nous assurer que nous en avons identifié le plus grand nombre possible. Il existe plusieurs manières de procéder :

Demander à nos contacts existants qui d’autre est susceptible d’avoir un intérêt dans le projet ou d’être impliqué dans le processus de prise de décisionDemander à nos contacts existants comment des décisions similaires ont été prises dans le passé et qui a été impliquéRevoir les ventes similaires précédentes opportunités dans des organisations similaires et voir quels rôles ont été impliqués dans ceux-ciScanner LinkedIn pour trouver des membres probables des communautés de prise de décision et d’approbation

Il est important de se rappeler que – en particulier s’il s’agit d’un achat inconnu pour eux – que nos contacts pourraient tout simplement ne pas savoir qui seront probablement toutes les parties prenantes. Ils sont susceptibles de deviner que le réseau de parties prenantes sera plus simple ou plus petit qu’il ne l’est en réalité.

C’est plus courant que de nombreux vendeurs sont prêts à le reconnaître. Il est important de ne pas prendre les choses pour argent comptant, surtout si notre interlocuteur privilégié appartient à la catégorie « acheteur inexpérimenté » et si sa vision du processus de décision semble trop simpliste et irréaliste.

Il est également important de reconnaître que si l’achat est considéré comme une décision importante, plusieurs groupes de parties prenantes sont souvent impliqués :

Les groupe de décision sont responsables de la définition de la portée du projet, de l’acceptation des critères et du processus de décision, de la présélection des solutions potentielles, de la négociation des détails, de la sélection de l’option préférée et de la soumission de l’analyse de rentabilisation interne. groupe d’approbation sont chargés d’examiner la recommandation du groupe décisionnel, de l’évaluer par rapport aux autres projets en compétition pour le financement et les ressources, et de déterminer si le projet doit être approuvé et, le cas échéant, quand il peut commencer. communauté d’utilisateurs, bien qu’ils ne fassent pas nécessairement directement partie du groupe décisionnel de base, sont souvent sollicités pour leur avis et leurs conseils et devront être cooptés en tant que participants enthousiastes à la mise en œuvre de la solution choisie

Il est particulièrement important que nous fassions tout notre possible pour identifier, impliquer et évaluer les groupes de parties prenantes de prise de décision et d’approbation dans nos opportunités de vente importantes, et que nous reconnaissions que ne pas le faire ajoute un risque important à nos chances de gagner leur entreprise .

Six facteurs clés

Qu’est-ce qu’on a besoin de savoir? En plus d’identifier les acteurs, je pense qu’il existe six facteurs clés pour évaluer les membres des groupes de parties prenantes de nos clients :

Leur rôle dans le processus de décision et d’approbation

Au début de tout cycle de vente, ces facteurs seront généralement tous « INCERTAINS » – et ils doivent le rester jusqu’à ce que nous ayons des preuves pour étayer une évaluation différente.

Il est également important de reconnaître que notre évaluation de certains de ces facteurs peut changer ou évoluer au cours du cycle de vente.

Examinons chacun d’eux tour à tour :

Leur rôle dans le processus de décision et d’approbation

Les parties prenantes peuvent jouer un certain nombre de rôles différents dans le processus de décision :

APPROBATEUR : Quelqu’un qui doit finalement approuver le projet avant qu’il puisse aller de l’avant mais n’est pas un membre actif du groupe de décision – il peut y avoir un ou plusieurs approbateurs. Les opportunités sans sponsor exécutif ont tendance à ne pas aboutir à un résultat positif DÉCIDEUR : Quelqu’un qui a un vote important dans le choix final de l’option préférée, mais qui n’est pas le sponsor principal ou un approbateur final – il y a souvent un certain nombre de ces décideurs GATEKEEPER : Un expert technique ou fonctionnel (souvent lié aux problèmes de conformité, aux politiques informatiques ou à la sécurité) qui ne fait pas partie de l’équipe de décision centrale mais peut avoir le pouvoir de vetoNÉGOCIATEUR : Un spécialiste qui est amené par le groupe de décision pour négocier le meilleur contrat possible termes (juridiques et/ou financiers) – peut être aucun, un ou plusieurs de ces INFLUENCEUR : Quelqu’un au sein de l’organisation qui peut influencer les membres des groupes de décision ou d’approbation mais ne fait pas partie de ce groupe de base – peut être un certain nombre de ces termes CONSULTANT : Quelqu’un en dehors de l’organisation qui conseille le groupe de décision principal ou les approbateurs finaux, mais ne fait pas partie de ces groupes – il peut y avoir un certain nombre de ces lecter des informations au nom de quelqu’un d’autre

Parfois, les parties prenantes jouent plus d’un des rôles suivants – s’ils le font, il est préférable de les classer dans leur rôle le plus important. Il est particulièrement important – si vous le pouvez – que vous développiez une relation solide avec le sponsor exécutif.

Leur point de vue principal

Chaque partie prenante examinera le projet d’un point de vue primaire dominant. Comprendre d’où vient chaque partie prenante peut aider à garantir que nous nous concentrons sur les problèmes appropriés et utilisons le langage approprié lorsque nous nous engageons avec eux :

STRATÉGIQUE : leur perspective principale est les intérêts stratégiques à long terme de l’entreprise et avec la « grande image » plutôt que les moindres détails (généralement un cadre de niveau C) OPÉRATIONNEL : leur perspective principale est le tri et les intérêts opérationnels à long terme de l’entreprise (représentant généralement une fonction métier)FINANCIER : leur point de vue principal est financier (représentant généralement les fonctions des finances ou des achats)TECHNIQUE : leur point de vue principal est technique (représentant généralement la fonction informatique ou autre fonction technique)CONTRACTUEL : leur la perspective principale est contractuelle (représentant généralement la fonction juridique) CONFORMITÉ : leur perspective principale est la conformité (représentant généralement la sécurité informatique ou les fonctions juridiques)

On dit que « tu finis par parler à la personne à qui tu ressembles » (ou à personne du tout). Par exemple, il est extrêmement important que vos conversations avec des parties prenantes à l’esprit stratégique portent sur des problèmes ou des sujets qu’ils considèrent comme importants, sinon vous ne finirez probablement plus jamais par leur parler.

Leur influence sur la décision

Différentes parties prenantes auront différents degrés d’influence sur le processus de prise de décision. Il est important de comprendre où se situe la plus forte influence :

DOMINANT : Ils ont une influence dominante sur la décision (probablement aucun ou un seul de ceux-ci) FORT : Ils ont une forte influence sur la décision (il peut y en avoir un ou plusieurs – il est peu probable que chaque membre de la le groupe de décision est aussi influent)MODÉRÉ : ils ont une influence modérée sur la décision (il y en aura presque inévitablement)FAIBLE : ils ont peu d’influence sur la décision (il peut y en avoir certains). Il s’agit d’un DRAPEAU ROUGE s’il s’agit de votre contact principal NON EXISTANT : ils n’ont aucune influence sur la décision

Il est particulièrement important que vous vous impliquiez activement avec les parties prenantes qui ont une influence dominante ou forte sur le processus – s’appuyer sur quelqu’un avec une influence modérée, faible ou inexistante car votre contact principal peut être extrêmement dangereux.

Leur attitude vis-à-vis du projet

Les vendeurs reconnaissent généralement qu’il est important d’évaluer l’attitude de chaque partie prenante, mais il ne s’agit pas seulement de leur attitude vis-à-vis de votre organisation et de votre solution. Il est tout aussi important de comprendre leur attitude vis-à-vis du projet lui-même :

FORT SOUTIEN : Ils soutiennent fermement le projet – ils font tout leur possible pour défendre le projet par rapport à toutes les autres initiatives possiblesSOUTIEN : Ils sont favorablement inclinés envers le projet et le considèrent comme une priorité élevéeNEUTRE : Ils ont des sentiments neutres à propos du projet CONTRE : Ils ont des sentiments négatifs à propos du projet et peuvent considérer d’autres projets comme une priorité plus élevée FORTEMENT CONTRE : Ils sont fortement contre le projet, au point d’essayer activement de le bloquer

Si vous ne pouvez pas persuader les parties prenantes qui semblent être contre ou fortement contre le projet lui-même d’être plus positives, vous devez au moins essayer de neutraliser leur contribution – en vous assurant que les parties prenantes les plus positives et dominantes sont en mesure de l’emporter.

Leur attitude envers vous

Il est également important d’essayer de comprendre l’attitude de chaque partie prenante vis-à-vis de votre organisation et de votre solution :

FORTEMENT POSITIF : Ils sont fortement positifs à notre sujet – ils font tout leur possible pour défendre notre solution par rapport à toutes les autres optionsPOSITIF : Ils sont positivement inclinés envers nousNEUTRE : Ils sont neutres : ils ne favorisent ni nous ni aucune autre optionNÉGATIF : Ils sont négativement inclinés envers nous et peuvent favoriser d’autres options FORTEMENT CONTRE : Ils sont fortement négatifs envers nous, au point d’essayer activement de bloquer notre solution

Encore une fois, si nous ne pouvons pas persuader les parties prenantes qui semblent actuellement négatives ou fortement contre notre approche d’être plus positives, nous devons au moins essayer de neutraliser leur contribution – en veillant à ce que les parties prenantes les plus positives et dominantes soient en mesure de porter le journée.

Facilité d’accés

Enfin, il est important d’évaluer à quel point il est facile d’y accéder et d’interagir avec eux :

TRÈS ACCESSIBLE : Il est facile de s’engager avec cette partie prenante, et ils sont très réactifs à nos demandes s’engager avec cette partie prenante, et ils ne sont pas très réactifs à nos demandes DEVENIR PLUS DIFFICILE : Il était auparavant relativement facile d’y accéder, mais il est récemment devenu de plus en plus difficile IMPOSSIBLE D’ATTEINDRE : Malgré plusieurs tentatives, nous n’avons jamais pu avec cette partie prenante, ils ne répondent pas à nos demandes, et la situation semble peu susceptible de changer

L’élan est important dans toute opportunité de vente. Si nous sentons que l’élan est perdu – en particulier si une partie prenante clé auparavant accessible devient de plus en plus difficile à atteindre – cela devrait déclencher un signal d’alarme.

Deux dernières considérations

Sur la base de tout ce que vous avez appris sur chaque partie prenante, il y a deux considérations finales :

Quelle est la chose la plus importante, dans le contexte du projet actuel, qu’ils doivent corriger, éviter ou réaliser ? Quelle est la manière la plus importante dont nous pouvons créer une valeur significative pour eux ?

Si vous êtes en mesure de créer un thème d’avantage personnel pour chaque partie prenante qui résonne avec ce qui est le plus important pour eux, plus vous avez de chances de gagner leur soutien.

Une connaissance parfaite est impossible

Dans toute situation commerciale complexe, une parfaite connaissance de chaque acteur est un objectif impossible. Mais il est presque toujours possible d’en savoir plus – souvent beaucoup plus – sur les membres et la dynamique du groupe de parties prenantes si nous reconnaissons d’abord ce que nous faisons et ce que nous ne savons pas.

En plus d’identifier autant de membres de la communauté des parties prenantes, il est important d’en savoir le plus possible sur chaque membre. Il est important que nous ne permettions pas que notre jugement soit compromis par l’espoir ou l’hypothèse. Si nous ne sommes pas sûrs d’une personne ou d’un facteur en particulier, il est de loin préférable de marquer cela comme « incertain » plutôt que de deviner – puis de décider de faire ce que nous pouvons pour faire une évaluation plus fiable et plus précise.

Auteur : Bob Apollon

Bob Apollo est PDG d’Inflexion-Point Strategy Partners. Il travaille avec des entreprises B2B ambitieuses basées au Royaume-Uni en phase d’expansion pour accélérer la croissance de leurs revenus, en les aidant à concevoir et à mettre en œuvre des processus de vente et de marketing reproductibles, évolutifs et prévisibles qui identifient, attirent, engagent, qualifient et convertissent systématiquement le bon type de prospects.… Voir le profil complet ›