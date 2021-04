Identique à l’ancien patron: comment Amazon a perfectionné sa volonté antisyndicale dans un centre d’appels de Seattle il y a 20 ans

Des militants protestent contre la destruction des syndicats et d’autres problèmes en dehors de la réunion des actionnaires d’Amazon en 2019. (Photo . / Monica Nickelsburg)

L’une des plus grandes histoires du pays est un effort de syndicalisation des employés des entrepôts d’Amazon à Bessemer, en Alabama. Les votes finaux des employés sont arrivés et sont en cours de vérification et de comptage. Si l’effort est couronné de succès, il s’agirait de la première main-d’œuvre syndiquée des 26 ans d’histoire d’Amazon.

Mais quelle que soit la manière dont le vote oscille à Bessemer, ce n’est pas la première tentative de syndicalisation des travailleurs d’Amazon. Cette distinction appartient aux organisateurs du Pacifique Nord-Ouest en 1999, lorsque le géant de la vente en ligne ne comptait que 10 000 employés. (Il en compte maintenant 1,3 million dans le monde.)

Marcus Courtney, avocat syndical et directeur des affaires publiques de Courtney.

Un groupe de travailleurs des centres d’appels – oui, Amazon avait en fait un centre d’appels important à Seattle à l’époque – a approché la Washington Alliance of Technology Workers (WashTech) pour organiser une représentation syndicale pour lutter contre les pratiques d’emploi de l’entreprise qui incluaient des allégations de bas salaires, excessivement longs. heures de travail, sécurité d’emploi douteuse et autres préoccupations.

Entrez Marcus Courtney, alors un organisateur syndical de 30 ans et membre de WashTech. Il a commencé à tendre la main et à organiser des centaines d’employés du centre d’appels d’Amazon de 1999 à 2000. Aujourd’hui âgé de 50 ans et propriétaire de sa propre agence d’affaires publiques, Courtney Public Affairs, il voit un parallèle évident entre ce qu’il a vécu il y a deux décennies et ce qu’il voit à Bessemer aujourd’hui.

Lisez la suite pour découvrir les faits saillants de notre conversation et écoutez l’interview complète ci-dessous sur le dernier épisode de Jour 2, une nouvelle série de podcasts de . sur l’impact d’Amazon sur le monde. Abonnez-vous à Day 2 où que vous soyez.

Journaliste . Mike Lewis: Pouvez-vous nous expliquer ce qui s’est passé?

Marcus Courtney: C’est en 1999 et au début de 2000 qu’un groupe de travailleurs des centres d’appels d’Amazon est venu à notre syndicat, WASHTECH, qui était affilié aux Communications Workers of America. Il y avait environ 500 à 600 employés des centres d’appels et ils ont dit qu’ils estimaient que leurs conditions de travail dans l’entreprise étaient très, très stressantes.

Beaucoup de choses que vous voyez se produire à Bessemer étaient également très similaires à ce qui s’est passé lors de cette campagne en 1999. Une réaction très agressive de la part de l’entreprise. Discussions individuelles de la direction avec les travailleurs. Et à l’époque, c’était très surprenant pour nous parce que la plupart des entreprises technologiques que nous avions organisées n’agissaient pas aussi agressivement contre le syndicat qu’Amazon.

GW: Parlez-moi de la classification spécifique des employés que vous tentiez d’organiser à ce stade?

Courtney: C’était le groupe des travailleurs des centres d’appels ou des agents du service à la clientèle. Nous sommes ici en 2021 et les gens ne considèrent vraiment pas Amazon comme une entreprise qui aurait des agents de centre d’appels. Mais vous pouvez appeler et parler à un agent du service client.

Il s’agit en fait de ces préoccupations plus générales qui, je pense, sont partagées par les travailleurs de tout le pays, et en particulier pendant une pandémie. L’entreprise prend-elle réellement toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ces travailleurs?

Il y avait de plus en plus de travail qui recevait une réponse par e-mail par rapport au centre d’appels. Et (alors que les travailleurs) se sont tournés vers une plus grande partie du travail en ligne, l’attente de ces travailleurs de répondre à ces e-mails entrants et de répondre aux préoccupations des clients, en particulier pendant la période de vacances chargée, a conduit à une grande partie de ce qu’ils considéraient être des heures supplémentaires excessives et des objectifs irréalistes. .

GW: Parlez-moi un peu de la question du taux de travail, car c’est évidemment une discussion des organisateurs à Bessemer.

Courtney: En fait, ils ont appelé leur syndicat «Day Two», parce que «Day One» était la philosophie du jour, l’idée de chaque jour comme si c’était le premier jour chez Amazon. Il faut amener ce niveau d’intensité au travail, ce niveau de passion au travail.

Pour ces travailleurs des centres d’appels, c’était l’idée selon laquelle vous deviez constamment faire plus, vous deviez constamment élever le jeu, pousser, et ils pensaient souvent que les objectifs qu’on leur demandait de remplir étaient irréalistes et qu’il n’y en avait pas. t ce solde dû à des jours de travail de 10 heures ou des heures supplémentaires obligatoires.

GW: Il y a des parallèles avec ce qui se passe à Bessemer. La déclaration de base d’Amazon à propos de toutes ces choses est qu’ils ont un salaire minimum de 15 $ l’heure, des avantages pour la santé, des prestations de retraite, une mobilité ascendante – très différents de nombreux emplois dans les entrepôts. Diriez-vous que si vous étiez organisateur syndical à Bessemer en ce moment?

Courtney: Eh bien, ce que je dirais, c’est que c’est vrai: Amazon paie un salaire minimum de 15 $ l’heure. Mais je pense que c’est un problème au-delà des salaires. Il s’agit en fait de ces préoccupations plus générales qui, je pense, sont partagées par les travailleurs de tout le pays, et en particulier pendant une pandémie. L’entreprise prend-elle réellement toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ces travailleurs?

C’est aussi une main-d’œuvre avec des travailleurs noirs menant cet effort syndical. Et je pense qu’ils voient le contexte racial et les questions de justice raciale soulevées. Personne ne peut contester l’idée qu’Amazon ne pourra pas exister ou va faire faillite parce que les travailleurs veulent s’organiser alors qu’elle est littéralement l’une des entreprises les plus prospères au monde de l’histoire du monde.

GW: Les dirigeants ou managers d’Amazon étaient-ils au courant des discussions syndicales? Lorsqu’ils l’ont découvert, qu’ont-ils fait?

Courtney: Ils ont probablement entendu des grondements. Et puis ils ont probablement vu que les travailleurs s’organisaient, et ils se sont probablement dit: «Eh bien, est-ce que cela pourrait vraiment avoir des jambes?

Mais je pense qu’une fois que la campagne de syndicalisation a été lancée, et qu’ils ont vu qu’en fait, il y avait des centaines de travailleurs qui étaient prêts à commencer à parler et à approuver publiquement l’idée d’un syndicat, Amazon y a répondu de manière très agressive. Ils ont lancé un site Web interne, expliquant aux gestionnaires comment dissuader les travailleurs d’adhérer au syndicat et s’assurant qu’ils communiquaient régulièrement aux travailleurs les raisons pour lesquelles ils estimaient que l’entreprise ne devrait pas être organisée par un syndicat.

Lorsqu’il est devenu un sujet d’actualité majeur couvert par des publications internationales et nationales, la direction est devenue beaucoup, beaucoup plus agressive. Cela a certainement eu un impact.