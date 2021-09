Ides of March : Challenge 2022, avant 2024, pour PM Modi et UP CM Yogi Adityanath

Hormis le Gujarat et l’Himachal Pradesh, tous les autres scrutins de l’Assemblée devraient avoir lieu d’ici mars. (Déposer)

L’année prochaine est cruciale pour le BJP. Des élections à l’Assemblée sont prévues dans sept États et le BJP est actuellement majoritaire dans six. Avec Covid, l’agitation des agriculteurs, les demandes de recensement des castes et l’inflation, il semble difficile pour le parti au pouvoir de réitérer son succès dans les six États – Goa, Manipur, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh et Gujarat. L’élection la plus cruciale est bien sûr celle de l’UP. Le ministre en chef Yogi Adityanath a perdu du terrain à la suite de la pandémie. Il espère qu’une opposition divisée et trop désinvolte, ainsi qu’une éventuelle polarisation à la suite des événements en Afghanistan, lui permettront de s’en sortir. Cependant, même dans son propre parti, certains se méfient d’une victoire d’Adityanath, le critiquant pour sa campagne exagérée affichant sa photo avec le Premier ministre sur des panneaux d’affichage dans la capitale. À 49 ans, Adityanath est le plus jeune de tous les futurs espoirs de premier ministre. Modi aura 73 ans en 2024. À l’exception du Gujarat et de l’Himachal Pradesh, tous les autres scrutins de l’Assemblée devraient avoir lieu d’ici mars.

Bhagwat & Modi

Le chef du RSS, Mohan Bhagwat, a manœuvré depuis février 2013 pour que Narendra Modi soit le candidat au poste de Premier ministre du BJP, selon le journaliste politique chevronné P Raman dans son nouveau livre à paraître, Tryst with Strong Leader Populism. Raman écrit que LK Advani a fait tout son possible pour saborder les efforts de Bhagwat pour nommer Modi président du comité de campagne du BJP, un poste qui garantirait qu’il deviendrait éventuellement le candidat au poste de Premier ministre du parti. Quand Advani s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus proposer son propre nom, il a désespérément essayé de promouvoir Sushma Swaraj. Mais Rajnath Singh, en tant que président du parti, a été chargé par Bhagwat de ratifier la nomination de Modi à l’exécutif national du BJP à Goa en juin 2013 et les travailleurs du parti ont été chargés de manifester leur soutien à Modi. Advani a ostensiblement sauté la réunion. Bhagwat a estimé que son compagnon pracharak Modi réaliserait les idéaux de l’Hindutva, ce qu’Atal Bihari Vajpayee et Advani n’avaient pas réussi à faire. Une fois que Modi est devenu Premier ministre, Bhagwat lui a même donné les pleins pouvoirs pour diriger l’organisation du parti. Contrairement à son prédécesseur, KS Sudarshan, il n’a pas permis aux groupes d’activistes de Sangh, le BMS (Bharatiya Mazdoor Sangh), le BKS (Bharatiya Kisan Sangh) et le SJM (Swadeshi Jagaran Manch), d’imposer leur programme économique swadeshi au nouveau gouvernement. .

Les copains du passé

La proximité de la superstar Amitabh Bachchan avec la famille Gandhi dans sa jeunesse a fait couler beaucoup d’encre, mais l’acteur Kabir Bedi était aussi un bon ami des Gandhi. Bedi le révèle dans son autobiographie Stories I Must Tell. Il était copain avec Rajiv et Sanjay Gandhi puisqu’ils fréquentaient la même école maternelle dirigée par une Allemande, Elisabeth Guba. Bien que Rajiv et Sanjay soient les petits-enfants du Premier ministre de l’époque, Jawaharlal Nehru, Bedi avait un accès gratuit à Teen Murti House et s’asseyait dans les meilleures places lors du défilé de la fête de la République avec “tante Indu”. Bedi a rencontré Rajiv pour la dernière fois six mois après son accession au poste de Premier ministre. Tout en lui faisant visiter son bureau, le Premier ministre a fait la remarque : « Comment me suis-je retrouvé coincé ici, mon pote ? » Fait intéressant, les talents d’acteur de Bedi n’ont pas été reconnus par la société dramatique du St Stephen’s College. Il a été jeté dans la production Julius Caesar dans le rôle modeste de Casca tandis que le chef du Congrès Kapil Sibal a remporté le rôle principal de Caesar. Le magazine étudiant a plaisanté sur la performance de Sibal selon laquelle César avait été assassiné deux fois, une fois par Brutus et encore une fois par Sibal. Brinda Karat née Das du CPI(M) était la meilleure actrice dans les productions universitaires, se souvient Bedi.

Avantage extérieur

Lors de la réunion virtuelle de Sonia Gandhi avec 19 dirigeants de l’opposition le mois dernier pour définir une stratégie pour combattre le BJP lors des élections générales de 2024, il y a eu un léger contretemps lorsqu’elle a demandé à Sitaram Yechury d’engager les pourparlers. Mamata Banerjee du TMC s’y est opposée et a suggéré qu’un leader chevronné comme Sharad Pawar entame les discussions. En dehors de Banerjee, l’influence croissante de Yechury sur Gandhi n’est du goût ni du Congrès ni du CPI(M). Habituellement, c’est Jairam Ramesh qui s’occupe de la rédaction des discours et des mémorandums du parti pour Gandhi et il est peu probable qu’il apprécie qu’un étranger partage son rôle. Le CPI(M), quant à lui, estime que Yechury devrait utiliser ses talents pour mettre d’abord de l’ordre dans sa propre maison.

Sans commentaire

Contrairement à son prédécesseur Anil Deshmukh, qui était toujours prêt à donner une citation sur tout, de Bollywood aux gangsters, le ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Dilip Walse Patil, répond par le standard “Aucun commentaire” à toute question. Le discret Walse Patil a reçu des instructions de son patron Sharad Pawar pour se tenir à l’écart de toutes les controverses. Certains sont perplexes quant au fait que l’ancien haut voleur Deshmukh ait jusqu’à présent échappé à l’arrestation, puisque ceux qui l’entourent, même son avocat, sont déjà en détention par le CBI.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.