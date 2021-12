IDEX lance le premier DEX liquide hybride de l’histoire

Le leader du DEX, IDEX, a lancé son v3 Hybrid Liquidity DEX sur Polygon (MATIC/USD), a appris Invezz dans un communiqué. Il s’agit du premier DEX de liquidité hybride jamais créé. Son objectif est d’atténuer les problèmes tels que les glissements de terrain, l’exécution frontale, les attaques sandwich et autres typiques de l’écosystème DEX. Dans le même temps, il souhaite protéger les utilisateurs de la hausse des tarifs du gaz sur le réseau Ethereum (ETH/USD).

Expérience de trading unique

La conception innovante de la bourse garantit une expérience de trading unique avec des fonctionnalités typiques des bourses centralisées (CEX) et DEX, notamment la liquidité du groupe AMM, une sécurité renforcée et un carnet d’ordres très performant.

Résoudre les problèmes persistants avec DeFi

Bien que le TVL de DeFi ait presque atteint 257 milliards de dollars, peu de choses ont été faites pour résoudre les problèmes persistants avec l’écosystème, y compris le MEV (mineur amovible) et les transactions échouées.

Uniswap (UNI / USD), un DEX populaire basé sur Ethereum, a récemment annoncé qu’il avait réduit le nombre de transactions échouées sur sa plate-forme de 5% (de 11% à 6%). Cependant, plus de 100 000 de ses transactions ont échoué cette semaine, soulignant la gravité du problème.

Alex Wearn, PDG d’IDEX, a commenté :

DeFi a été paralysé par des problèmes tels que les prix du gaz, l’anticipation et le glissement depuis sa création, mais peu de solutions ont vraiment offert des réponses à ces problèmes. La conception novatrice d’Hybrid Liquidity protège les utilisateurs de ces problèmes, tout en générant des rendements plus élevés pour les fournisseurs de liquidités afin de favoriser l’évolutivité dans l’économie décentralisée au sens large.

Hamzah Khan, responsable DeFi chez Polygon, a déclaré :

Nous sommes ravis d’aider IDEX à lancer sa plate-forme sur Polygon et nous pensons qu’elle servira de catalyseur pour la création d’applications décentralisées sur notre réseau. IDEX adopte une approche innovante pour résoudre les problèmes tels que les transactions précoces et les transactions échouées, contribuant ainsi à créer une valeur significative pour les traders.

Un nouvel échange combine des groupes MMA et un carnet de commandes pour protéger les utilisateurs

IDEX Hybrid Liquidity v3 combine des pools de liquidités automatisés des teneurs de marché (AMM) et un carnet d’ordres pour protéger les membres de votre communauté des pièges AMM en exécutant des transactions instantanées contre la meilleure combinaison possible de liquidités groupées et d’ordres à cours limité.

Cette approche permet une négociation avancée, génère des rendements plus élevés pour les fournisseurs de liquidité et garantit une exécution des transactions juste et en temps réel.

