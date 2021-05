IDEX Stock est un investissement de premier plan dans les énergies renouvelables

Parfois, une entreprise peut atteindre une large diversification. Cette entreprise est Ideanomique (NASDAQ:IDEX), qui se concentre sur la durabilité mais investit dans plusieurs entreprises. Leur succès fait que les actions IDEX valent la peine d’être ajoutées à vos avoirs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Ideanomics est impliqué dans des partenariats et des fusions avec un certain nombre d’entreprises. En conséquence, il a une empreinte dans plusieurs secteurs de marché de niche. De plus, le rachat prochain d’un spécialiste du transport propre devrait améliorer la proposition de valeur déjà considérable d’Ideanomics.

L’action IDEX a chuté par rapport à son récent pic de prix. Il s’agit d’une opportunité d’achat de trempette parfaite pour les investisseurs.

Participations diversifiées

Voici le récapitulatif sur Ideanomics. La société a son siège à New York et comprend deux divisions principales. L’un est Ideanomics Mobility, la division des véhicules électriques. L’autre est Ideanomics Capital, qui fournit des services à l’industrie des technologies financières.

Ideanomics est en mode d’expansion, avec des participations diversifiées dans l’espace plus large de l’énergie propre.

Par exemple, l’entreprise a considérablement augmenté sa participation dans Solectrac, une entreprise basée en Californie qui conçoit des tracteurs à batterie pour l’agriculture.

Ideanomics a également acquis une participation majoritaire dans la branche vente et distribution de Treeletrik, une entreprise de véhicules électriques en Malaisie.

Et, avec son entité adjudicatrice, Qingdao Chengyang Medici, Ideanomics a signé un accord avec Meihao Chuxing pour en acheter 2000 BYD (OTCMKTS:BYDDF) véhicules électriques.

Mais ne supposez pas qu’Ideanomics se concentre exclusivement sur les véhicules à énergie propre. La société a acquis Timios Holdings, une société de règlement et de titres basée aux États-Unis.

Grand pas vers le transport sans émissions

Il peut être difficile de suivre les différentes acquisitions d’Ideanomics. Néanmoins, je vais vous demander d’en ajouter un de plus à la liste. Ideanomics va bientôt acquérir Hybride américain, une société de transport propre basée en Californie.

US Hybrid fournit des composants de groupe motopropulseur à émission zéro pour les applications électriques, hybrides et de piles à combustible. Ces composants comprennent des systèmes de conversion de puissance pour les véhicules électriques à batterie, à pile à combustible et hybrides. US Hybrid fabrique également des systèmes de production et de stockage d’énergie renouvelable.

Le PDG d’Ideanomics, Alf Poor, a qualifié l’acquisition de US Hybrid «importante pour nos efforts en matière de VE au sein de la division Ideanomics Mobility».

Poor a ajouté que l’accord «est le tremplin que nous recherchions pour nous assurer de fournir des véhicules et des technologies qui peuvent nous permettre avec fierté de déclarer que les composants significatifs sont fabriqués en Amérique.»

L’action IDEX en un coup d’œil

Il est juste de dire que l’action IDEX a une tendance haussière à long terme. Mais il y a eu des mouvements rapides dans les deux sens en cours de route.

Il y a un an, les actions étaient disponibles pour seulement 44 cents. Depuis, les taureaux ont poussé le prix au-dessus de 5 $, mais n’ont pas réussi à le maintenir. Cela ferait techniquement de l’action IDEX une action d’un centime, car elle se négocie à moins de 5 $.

Il y a eu une puissante course haussière en février, lorsque le cours de l’action a brièvement atteint un sommet de 52 semaines à 5,53 $. Cependant, le stock a rapidement chuté en dessous de 5 $.

Le matin du 18 mai, l’action IDEX se négociait près du niveau de 2,60 $. À ce prix, les taureaux pourraient repousser le titre au-dessus de 5 $ dans le futur.

La baisse du cours de l’action IDEX est une opportunité parfaite

Ideanomics a des acquisitions et des participations significatives dans des entreprises d’énergie propre. Cela a considérablement augmenté la valeur d’investissement de l’entreprise et, par extension, des actions IDEX.

Et avec l’action IDEX hors de son prix de pointe, aujourd’hui pourrait être une bonne journée pour acheter quelques actions. Il n’y a aucune garantie, mais le cours de l’action pourrait éventuellement doubler.

A la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable au premier chef de cet article n’ont détenu (directement ou indirectement) de position sur les titres mentionnés dans cet article.

